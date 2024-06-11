Мэр Новосибирска подписал решение о ликвидации провала на улице Большевистской

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев подписал решение о мерах по ликвидации разрушения дорожного полотна и прилегающего тротуара по улице Большевистской. Об этом сообщили в пресс-центре муниципалитета.

В решении комиссии города Новосибирска по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (КЧС) говорится о признании ситуации критической. Органы управления городского звена переведены в режим повышенной готовности.

Мэр в рамках решения КЧС дал поручения службам горхозяйства. Во-первых, организовать ежедневный мониторинг состояния дорожного полотна и тротуара, проходящего вдоль строительной площадки по ул. Большевистской, 14 (стр.). Во-вторых, ограничить движение транспорта на участке дороги по ул. Большевистской, 14 (стр.). Сужение будет организовано сегодня до устранения причин деформации по одной полосе движения в районе пересечения с ул. Добролюбова и строящегося здания. В-третьих, провести обследование и ремонт ливневой канализации, ее элементов и прилегающего к участку тротуара.

Контроль за исполнением решения возложен на первого заместителя градоначальника Олега Клемешова.

Ранее мы писали о том, что в двух районах Новосибирска изменят схемы движения общественного транспорта и перенесут остановку.