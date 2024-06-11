В прошедшие две недели в Красноярске зарегистрированы несколько случаев появления медведей в черте города, в том числе в районах дач, в связи с чем было принято решение перевести ответственные структуры в режим повышенной готовности. Об этом сообщили в пресс-центре муниципалитета.

Межмуниципальному управлению МВД России «Красноярское» совместно с государственной инспекцией в области охраны и использования объектов животного мира министерства экологии Красноярского края рекомендовано обеспечить патрулирование территории города межведомственными группами.

При обнаружении дикого животного они должны принимать меры по защите жизни людей исходя из обстановки, в том числе с применением огнестрельного оружия.

Красноярцам напоминают, что при обнаружении хищника или его следов необходимо сообщить об этом по телефону единой дежурно-диспетчерской службы.

Ранее мы писали о том, что замдиректора «Татышев-парка» пойдет под суд за многомиллионный ущерб объекту археологического наследия.