Новосибирское научно-производственное объединение «ЭЛСИБ» до конца лета сменит собственника

Новым собственником Новосибирского научно-производственного объединения «ЭЛСИБ» станет «Интер РАО». Как подтвердили источники «Континента Сибирь», ожидается, что сделка по смене собственника завершится до конца лета. В эти же сроки ожидаются изменения в органах управления публичного акционерного общества.

По данным сервиса Rusprofile, основным видом деятельности научно-производственного объединения «ЭЛСИБ» (НПО «ЭЛСИБ» ПАО) является производство электродвигателей, генераторов и трансформаторов. НПО «ЭЛСИБ» как производитель электрических машин относится к отрасли электромашиностроения. Занимает в России 5-е место в отрасли по выручке за 2023 год. Выручка по итогам 2023 года — 7,273 млрд рублей (+41%), прибыль — 660,758 млн рублей (+57%). Генеральный директор — Дмитрий Безмельницын. Среднесписочная численность в 2023 году составила 1625 сотрудников (увеличилась на 51 человека в сравнении с 2022 годом). НПО «ЭЛСИБ» является районообразующим предприятием Кировского района Новосибирска. В 2023 году компания заплатила порядка 1,2 млрд рублей налогов и сборов в бюджет и внебюджетные фонды. НПО «ЭЛСИБ» являлось поставщиком в 167 государственных контрактах на сумму 4 млрд 349 млн 464 тысячи рублей

Собеседники «Континента Сибирь» оценивают эту сделку как залог новых перспектив в развитии новосибирского предприятия, так основными акционерами «Интер РАО» являются государственные организации. Генеральным директором «Интер РАО» с 22 марта 2024 года является Сергей Дрегваль. Ранее, на протяжении пяти лет, должность занимал экс-председатель правления компании Борис Ковальчук, который 14 мая 2024 года утвержден Советом Федерации на должность председателя Счетной палаты РФ.

В настоящий момент, по данным СПАРК, основным акционером ПАО НПО «ЭЛСИБ» является АО «Кузбассэнерго» (принадлежит Сибирской генерирующей компании, входящей в СУЭК). По данным, раскрытым компанией по итогам 2023 года, доля в уставном капитале составляет 98,36%. До этого «ЭЛСИБ» принадлежал группе RU-COM Михаила Абызова.

В последние годы предприятие динамично развивается. 7 августа 2023 года «ЭЛСИБ» ввел в эксплуатацию обновленный производственный корпус и запустил работу нового участка катушечной обмотки электродвигателей. Операционные показатели деятельности ПАО НПО «ЭЛСИБ» в 2022 году: производство турбогенераторов — 7 шт. (912 МВт); производство гидрогенераторов — 3 шт. (305 МВт); производство крупных электрических машин — 124 шт.

По оценкам компании, укрупненная доля рынка составляет: по турбогенераторам в рыночном сегменте мощностью 60…130 МВт до 60%; по крупным электрическим машинам (высоковольтным электродвигателям) — до 25% в целом по всем рыночным сегментам (теплоэнергетика, нефтегазовый комплекс, другие отрасли промышленности). Парк генераторов под маркой «ЭЛСИБ» на тепловых и гидроэлектростанциях, установленных в России, составляет около 30% генерирующей мощности.