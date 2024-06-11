Согласно данным пресс-центра мэрии Новосибирска, в Ленинском и Дзержинском районах города изменятся схемы нескольких маршрутов общественного транспорта, а в левобережье будет перенесен остановочный пункт.

В связи с проведением ООО «ДСК» технического перевооружения магистральной тепловой сети закрывается проезжая часть ул. Пархоменко на участке от ул. Новосибирской до ул. Пермской и на 7 метров сужается проезжая часть ул. Пархоменко в районе здания № 72. В связи с ограничениями с 13 июня по 13 июля будет перенесен остановочный пункт «Ул. Пархоменко», расположенный на четной стороне этой улицы, по ходу движения на 20 метров.

Автобусы № 5, 12, 43, 60 и маршрутка № 63 в прямом и обратном направлениях на время закрытия участка ул. Пархоменко от ул. Новосибирской до ул. Пермской в объезд закрытого участка улично-дорожной сети будут ходить по ул. Широкой, ул. Демьяновской, ул. Пермской, ул. Пархоменко. Посадка/высадка пассажиров будет организована в соответствии с временным расположением остановки.

Также в связи с проведением ООО «НТСК» земляных работ для реконструкции трубопроводов на проспекте Дзержинского и ул. Красина в Дзержинском районе с 15 июня по 15 сентября временно прекращается движение транспортных средств (путем закрытия проезжей части) по ул. Красина на участке от здания № 62 до проспекта Дзержинского. По 8 июля будет закрыто движение транспорта по ул. Красина в районе здания № 30, корпус 1 на ул. Планетной.

На время проведения работ будут изменены схемы движения автобуса № 44 и маршрутки № 19:

— по 8 июля движение в прямом и обратном направлениях будет организовано по следующей схеме: ул. Николая Островского, ул. Красина, ул. Промышленная, ул. Шекспира, проспект Дзержинского, ул. Красина. — с 15 июня по 8 июля – в прямом и обратном направлениях: ул. Николая Островского, ул. Красина, ул. Промышленная, ул. Шекспира, проспект Дзержинского, ул. Кошурникова, далее – по утвержденной схеме; — с 9 июля по 15 сентября – в прямом и обратном направлениях: ул. Николая Островского, ул. Красина, проспект Дзержинского, ул. Кошурникова, далее – по утвержденной схеме.

Ранее мы писали о том, что сразу в трех районах Новосибирска ограничат движение транспорта из-за ремонта теплосетей.