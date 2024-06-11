В Красноярске перед судом предстанет замдиректора по строительству, ремонту, эксплуатации зданий, сооружений и общественных пространств МАУ «Татышев-парк». Ему инкриминируют ст. 243.1 УК РФ (нарушение требований сохранения или использования объектов культурного наследия, повлекшее по неосторожности их уничтожение или повреждение в крупном размере), сообщает пресс-служба краевого Следственного Управления СКР.

Следствием установлено, что в сентябре 2021 года ООО «Крастехспец» выиграло конкурс на постройку пляжно-развлекательного комплекса на территории МАУ «Татышев-Парк». С организацией был заключен договор на право предоставления комплекса в аренду, а именно земельного участка, расположенного на территории объекта археологического наследия «Красноярск. Поселение Остров Татышев-2».

В рамках установленных требований, подрядная организация перед началом строительства должна была провести работы по сохранению выявленного объекта археологического наследия. При этом, с сентября 2021 года по июнь 2022 года подрядчик провел работы по строительству входа, блока раздевалок и душевых, подиума бассейна, проложил сеть канализации без разработки раздела научно-проектной документации по обеспечению мер по сохранности объекта культурного наследия.

МАУ «Татышев-парк» — подведомственное учреждение департамента социального развития администрации Красноярска. В его функции входят создание условий для организации досуга, массового отдыха жителей города на острове Татышев — самого крупного острова на реке Енисей в черте Красноярска.

Заместитель директора по строительству, ремонту, эксплуатации зданий, сооружений и общественных пространств Татышев-парка, которым, согласно официальному сайту МАУ, является Игорь Винокуров, зная о том, что подрядная организация ведет незаконную деятельность, лично присутствуя на строительной площадке и наблюдая за процессом, не принял мер по его прекращению. В результате объекту археологического наследия «Красноярск. Поселение Остров Татышева-2» причинен ущерб в сумме около 126 миллионов рублей. Общая площадь повреждения составляет более 10 тыс. кв. м.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, что бывший директор учреждения Сергей Васильев находится в СИЗО по обвинению во взяточничестве, а его предшественник на этом посту Максим Бархатов за аналогичные правонарушения приговорен к шести годам колонии.