Россельхозбанк в Новосибирске провел пятую юбилейную экологическую акцию, приуроченную ко Дню эколога в России и Всемирному дню окружающей среды. При поддержке и активном участии депутатов Законодательного собрания региона и представителей мэрии Новосибирска 11 июня 2024 года была высажена аллея сибирских кедров-крупномеров на территории парковой зоны ледовой арены «Сибирь-Арена».

Восстановление лесных насаждений является одной из приоритетных задач экологической повестки Россельхозбанка. Так, с 2020 года банк ежегодно высаживает аллеи вечнозеленых хвойных деревьев в разных районах Новосибирска. Пихты, голубые ели, кедры, посаженные банком и его партнерами, сегодня растут около Дворца культуры «Металлург», здания регионального Заксобрания, Новосибирского государственного аграрного университета, около центрального офиса Россельхозбанка на улице Фабричная.

В этом году положили начало новой аллее и посадили первый кедр председатель комитета по транспортной, промышленной и информационной политике Законодательного собрания Новосибирской области Валерий Ильенко, директор Новосибирского регионального филиала Россельхозбанка Станислав Тишуров, исполняющая обязанности заместителя мэра – начальника департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска Дара Разживина и директор ГАУ НСО «Арена» Павел Морозов.

Россельхозбанк подарил Новосибирску новую кедровую аллею 1 of 8

«Озеленение и благоустройство Новосибирска для Россельхозбанка – это реальные проекты и акции, которые становятся традиционными. Мы вносим свой вклад в благоустройство береговой линии Оби, а также регулярно высаживаем вечнозеленые растения в Новосибирске. В этот раз идею и месторасположение новой аллеи предложил депутат Заксобрания Валерий Ильенко, мы со свой стороны подхватили и реализовали ее. Хочется пожелать, чтобы наши кедры росли крепкими и высокими, а наша хоккейная команда «Сибирь» занимала в турнирной таблице первые места и стала чемпионом», – сказал Станислав Тишуров.

Валерий Ильенко констатировал, что Россельхозбанк выступил с общественно-значимой инициативой и силами всей своей команды организовал полезную экологическую акцию. «Месторасположение новой аллеи на прилегающей к новой ледовой арене территории выбрано идеально. Мы будем болеть за нашу хоккейную «Сибирь» и, уверен, посадим еще не один кедр. Призываю бизнес-сообщество и финансовые институты проявлять такие инициативы не только в День эколога, но и по возможности чаще», – подчеркнул Валерий Ильенко.

Дара Разживина поблагодарила Россельхозбанк за реализацию такого проекта. «Сегодня у Новосибирска есть то, чего не хватало городу несколько десятилетий, – современная ледовая арена, регулярный сквер вокруг нее и пейзажный парк через дорогу. Спасибо тем, кто вносит вклад в благоустройство города, у кого болит душа за «зеленую повестку» – Россельхозбанку и лично Станиславу Александровичу Тишурову, депутатскому корпусу, всем неравнодушным! Новосибирску очень важно создать зеленый каркас и каждое дерево, которое мы сегодня посадим, пойдет в общую «копилку», – подчеркнула Дара Разживина.

От лица ледовой арены «Сибирь-Арена», поддержавшей акцию РСХБ и принявшей на своей территории всех ее участников в солнечный июньский день, выступил Павел Морозов. «Мы очень рады присоединиться к этой акции и замечательной традиции озеленения нашего города. Благодаря совместным усилиям новый парк перед «Сибирь Ареной» становится еще более красивым и комфортным для прогулок и посещения культурно-массовых мероприятий», ─ резюмировал Павел Морозов.