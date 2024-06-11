Депутаты Законодательного собрания Новосибирской области рассмотрели изменения в налоговый кодекс РФ. По их мнению, закон надо было принимать «еще вчера», а главным преимуществом изменений стало их целевое назначение.

11 июня на заседании комитета бюджетной, финансово-экономической политике и собственности Заксобрания Новосибирской области рассмотрен проект изменений налоговой системы Российской Федерации.

Как рассказал зампред правительства Новосибирской области — министр финансов и налоговой политики региона Виталий Голубенко, изменения коснутся около 20-30% населения региона. Также по данным министерства и налоговой службы, около 17% налоговых поступлений от новой ставки налога на прибыль останется в консолидированном бюджете Новосибирской области, а оставшиеся 8% уйдут в федеральный бюджет.

По словам депутатов, в основу изменений лег принцип справедливости и социальной заботы о населении.

«Закон действительно исторический. Я думаю, принимать его было нужно еще вчера, – заявил председатель Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Шимкив. – В Российской Федерации одни из самых низких налогов в мире. Многие, наверное, знают здесь, что подоходный налог во многих странах доходит до 45%. Из доклада, который нам представил министр финансов, видно, что абсолютного большинства работающих рост НДФЛ не коснется. Говоря о налоге на прибыль для предприятий, сегодня надо всем помнить и понимать, что укреплять экономику и обороноспособность страны можно по-разному. Сейчас, когда идет СВО, большие и малые предприятия уже помогают. И, я уверен, будут помогать дальше».

«Средства, которые появятся в федеральном бюджете, будут направлены на социальную сферу, развитие экономики и выполнение нацпроектов. Большая многодетная семья должна стать ориентиром и новой философией жизни общества. Вся социальная сфера теперь будет рассчитана именно на расширение семей и их жизнь в достатке», — пояснил зампред комитета Сергей Кальченко.

Вице-спикер Законодательного собрания Новосибирской области Ирина Диденко добавила, что принцип справедливости заключается не только в социальном перераспределении. Он касается и выполнения задач по импортозамещению, технологическому суверенитету и в стимулировании инвестирования. «Хочу отметить, что налоговая система не является статичной, и когда мы будем правоприменять эти нормы, безусловно будем давать обратную связь и вносить предложения из региона после 2025 года», — резюмировала вице-спикер ЗС.