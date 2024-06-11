Депутаты Заксобрания Новосибирской области поддержали совершенствование налоговой системы РФ

Алёна Золотова
 
Депутаты Новосибирского Заксобрания поддержали совершенствование налоговой системы РФ
Фото из архива "Континента Сибирь"

Депутаты Законодательного собрания Новосибирской области рассмотрели изменения в налоговый кодекс РФ. По их мнению, закон надо было принимать «еще вчера», а главным преимуществом изменений стало их целевое назначение.

11 июня на заседании комитета бюджетной, финансово-экономической политике и собственности Заксобрания Новосибирской области рассмотрен проект изменений налоговой системы Российской Федерации. 

Депутаты Новосибирского Заксобрания поддержали совершенствование налоговой системы РФ
Изображение минфина Новосибирской области

Как рассказал зампред правительства Новосибирской области — министр финансов и налоговой политики региона Виталий Голубенко, изменения коснутся около 20-30% населения региона. Также по данным министерства и налоговой службы, около 17% налоговых поступлений от новой ставки налога на прибыль останется в консолидированном бюджете Новосибирской области, а оставшиеся 8% уйдут в федеральный бюджет.

Депутаты Новосибирского Заксобрания поддержали совершенствование налоговой системы РФ
Изображение минфина Новосибирской области

По словам депутатов, в основу изменений лег принцип справедливости и социальной заботы о населении.

«Закон действительно исторический. Я думаю, принимать его было нужно еще вчера, – заявил председатель Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Шимкив.  – В Российской Федерации одни из самых низких налогов в мире. Многие, наверное, знают здесь, что подоходный налог во многих странах доходит до 45%. Из доклада, который нам представил министр финансов, видно, что абсолютного большинства работающих рост НДФЛ не коснется. Говоря о налоге на прибыль для предприятий, сегодня надо всем помнить и понимать, что укреплять экономику и обороноспособность страны можно по-разному. Сейчас, когда идет СВО, большие и малые предприятия уже помогают. И, я уверен, будут помогать дальше».

«Средства, которые появятся в федеральном бюджете, будут направлены на социальную сферу, развитие экономики и выполнение нацпроектов. Большая многодетная семья должна стать ориентиром и новой философией жизни общества. Вся социальная сфера теперь будет рассчитана именно на расширение семей и их жизнь в достатке», — пояснил зампред комитета Сергей Кальченко.

Вице-спикер Законодательного собрания Новосибирской области Ирина Диденко добавила, что принцип справедливости заключается не только в социальном перераспределении. Он касается и выполнения задач по импортозамещению, технологическому суверенитету и в стимулировании инвестирования. «Хочу отметить, что налоговая система не является статичной, и когда мы будем правоприменять эти нормы, безусловно будем давать обратную связь и вносить предложения из региона после 2025 года», — резюмировала вице-спикер ЗС.

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