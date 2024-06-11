Топ профессий с неоправданно высокими зарплатами возглавили депутаты, а на втором месте оказались IT-специалисты, потеснив госслужащих: таковы результаты открытого опроса сервиса по поиску работы SuperJob, проведенного среди представителей экономически активного населения из Новосибирска.

18% жителей Новосибирска считают зарплаты депутатов необоснованно высокими. На втором месте — специалисты IT-сектора с 14% голосов опрошенных, на третьем месте — госслужащие (12%).

На четвертом месте в рейтинге — топ- и мидл-менеджмент: несмотря на то, что это не профессия вовсе, а должность, 11% горожан уверены, что неоправданно высоко зарабатывают руководители и директора в различных сферах. По мнению 7% опрошенных, переоценены профессии менеджеров различных направлений, столько же россиян считают слишком высокими доходы футболистов. О больших гонорарах артистов заявляли 6%, о сверхдоходах блогеров — еще 3%.

Еще 16% назвали переоцененными другие профессии: ими упоминались банковские работники, риелторы, юристы, маркетологи, представители бьюти-сферы, сотрудники правоохранительных органов и прочие.

Мужчины, при этом, чаще называли неоправданно высокими зарплаты депутатов и чиновников, а женщины чаще говорили о баснословных доходах блогеров.

Тем не менее, 8% респондентов убеждены, что любой труд должен хорошо оплачиваться, и переоцененных профессий не существует как таковых.

Ранее мы сообщали, что в Новосибирской области конкуренция за кадры оказалась выше, чем в среднем по стране.