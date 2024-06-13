В преддверии масштабных изменений в налоговой системе РФ руководитель Управления федеральной налоговой службы по Новосибирской области ГЕННАДИЙ МОРОЗОВ рассказал «Континенту Сибирь», как ведомство борется с «фирмами-однодневками», в чем региональная специфика Новосибирской области и как меняется работа с контрагентами.

Итоги работы

─ Геннадий Геннадьевич, в мае 2024 года исполнилось два года с начала вашей службы в Новосибирской области. Эти два года пришлись на нелегкое время для экономики страны и региона. Вам приходилось перестраивать работу регионального управления налоговой службы? Если да, то как вы ее адаптировали к текущей экономической ситуации?

— Да, действительно, в мае исполнилось два года с момента моего перехода в новосибирское Управление. Два года пролетели, как один день. Кажется, только вчера переехал в Новосибирск, а всё произошедшее за это время помнится до мелочей. Мы даже среди руководителей, ротировавшихся в 2022 году, не сразу и вспомнили об этой дате.

Все большие преобразования в Новосибирской области произошли накануне назначения, в конце 2021 года. Политика Федеральной налоговой службы направлена на оптимизацию бизнес-процессов, происходящих в службе. За счет автоматизации администрирования налогов, создания аналитических инструментов и централизации функций налоговой службы, происходит выравнивание нагрузки между территориальными налоговыми органами. В 2021 году произошло укрупнение инспекций нашей области, а также перераспределение численности их сотрудников. В результате из 15 инспекций осталось всего 9. При этом была создана специализированная инспекция, в которую переданы функции по управлению долгом и обеспечению процедур банкротства. Это совершенно новый институт в современной налоговой системе России, показавший свою эффективность.

В Новосибирской области все инспекции административно находятся в региональном центре. Сократить численность работников и распределить их между вновь созданными инспекциями — было самое простое. Намного сложнее, с учетом их опыта и квалификации, найти эффективное применение в измененной структуре Управления. И здесь, я считаю, правильным было решение предыдущего руководства — создание в области территориальных обособленных рабочих мест (ТОРМ). Сейчас в структуре Управления 14 ТОРМ в муниципальных образованиях Новосибирской области.

Так что существенных преобразований с моим переходом не произошло, лишь для повышения эффективности работы был перераспределен функционал внутри Управления и под него назначены новые исполнители.

Внутренний кадровый потенциал Управления достаточно высок, нам под силу реагировать на самые сложные экономические вызовы, что подтверждается достойным местом в рейтинге Управлений по России и Сибирском федеральном округе.

— Изменилась ли работа с органами исполнительной и законодательной власти региона? С какими сложностями вы столкнулись?

— В связи со структурными изменениями в Управлении в 2021 году, пришлось по-новому выстраивать взаимоотношения с органами исполнительной и законодательной власти, как региона, так и муниципальных образований. После сокращения рабочих мест в территориях, необходимо было сохранить тесные контакты по ключевым вопросам взаимодействия. И то, что мы эти контакты сохранили, подтверждает успешный переход с начала 2023 года на новую форму учета налоговых платежей – единый налоговый счет (ЕНС). Это самый масштабный и сложный проект налоговой службы за последние годы. Мы и органы государственной власти региона столкнулись со сложностями при его реализации. Даже было предложение проект прекратить и вернуться к тому, что было раньше. Но шаг за шагом, совместно с органами исполнительной и законодательной власти, общественным советом при Управлении, через диалог, предложения, информационно – разъяснительную работу с налогоплательщиками, нам в течение полугода удалось стабилизировать ситуацию, и сейчас все работает в штатном режиме. Но и для нас и для органов власти это было непростое время. По сути, на кону был имидж ФНС. Я благодарен губернатору Андрею Травникову и финансовому блоку правительства в лице Виталия Голубенко (заместителя председателя правительства — министра финансов и налоговой политики Новосибирской области — «КС») за помощь и поддержку в переходный период.

— В чем были ключевые сложности, с которыми вы столкнулись?

— Представьте себе: в начале года в ряде муниципальных образований, средства, которые должны пойти на заработную плату и текущие расходы, списываются из бюджета и зачисляются на единый налоговый счет. Это произошло по причине неправильного заполнения налоговых деклараций по налогу на доходы физических лиц, поступивших от некоторых налогоплательщиков, и средства в счет уплаты налога стали числиться в их лицевых счетах, как переплата. Возникшая переплата ушла в счет погашения задолженности по другим налогам этих налогоплательщиков, в соответствии с новым механизмом распределения. Проведя адресную работу с налогоплательщиками, ими были уточнены налоговые обязательства и уплачен налог. Таким образом, в бюджет вернулось 99,9% средств, списанных ранее.

Сегодня можно сказать, что переходный период по ЕНС состоялся, и отметить пользу от введенных изменений. К примеру, сумма невыясненных платежей сократилась в 5 раз, количество ошибок в платежных документах, отнесенных на невыясненные платежи, в 7 раз. Также существенно снизилось количество платежных документов — в 1,7 раза (если в 2022 году от плательщиков поступило более 11 миллионов документов, то в 2023 году – около 7 миллионов). Сократилось общее количество должников на 24%, а по юридическим лицам – более чем в 2 с половиной раза.

— Какие основные итоги 2023 года вы бы подвели с точки зрения работы УФНС в Новосибирской области?

— Темпы роста основных социально-экономических показателей нашей области стабильно выше среднероссийских. Это положительно отразилось на налоговых поступлениях. В консолидированный бюджет РФ с территории региона поступило 374 млрд. рублей, что на 70 млрд. рублей или на 23% выше показателей 2022 года. В федеральный бюджет перечислено 108,6 млрд. рублей, это на 32% больше, чем в прошлом году.

А вот 71% от общей суммы налоговых поступлений с территории, то есть 265 млрд. рублей, остались в бюджете региона, что на 19% больше, чем в 2022 году. Страховых взносов поступило 187,5 млрд. рублей, что на 20% больше, чем годом ранее.

Совокупный уровень собираемости имущественных налогов с физических лиц составил 97%, а общий объем поступлений имущественных налогов с физических лиц составил 4,8 млрд. рублей, что почти на 14% больше, чем в прошлом году.

— А какие итоги работы управления ФНС в Новосибирской области в работе с физическими лицами по НДФЛ?

— Казалось бы, что это простой налог, а на самом деле в его администрировании очень много трудностей: от доходов за аренду жилья до заработной платы «в конвертах». Когда мы начинаем все это разбирать и анализировать, то видим резервы для увеличения налогооблагаемой базы, а наша работа дает дополнительные поступления в региональный бюджет. В 2023 году по НДФЛ в бюджет поступило 105,2 млрд. рублей, что на 16,2 млрд. рублей или на 118% больше, чем в 2022 году при темпе роста среднемесячной заработной платы 117%. И это говорит о том, что мы своей проектной работой даем результат.

— В чем заключается суть работы по легализации заработной платы?

— Во-первых, через контрольно-кассовую технику мы видим выручку на предприятиях. Соответственно мы можем рассчитать, сколько с неё должно быть уплачено налогов, в том числе НДФЛ. Во-вторых, мы анализируем структуру бизнеса. Допустим, можно ли этот бизнес вести одним человеком или надо привлекать наемных работников. И когда мы видим в отчетности налогоплательщика отсутствие рабочей силы, когда она нужна, мы с этой категорией проводим рабочие встречи, указываем на риски, которые у них выявлены. Таким образом, в прошлом году более 6,5 тысяч работодателей увеличили размер заработной платы и тем самым обеспечили дополнительные поступления по НДФЛ и страховым взносам на общую сумму 1,5 млрд. рублей. Кроме того, почти 2 тысячи работодателей легализовали трудовые отношения с 6 тысячами работников, дополнительно в бюджет поступило 247 млн. рублей, что на 33% больше, чем в 2022 году. То есть мы видим, где есть риски и выпадающие доходы в экономике региона, через которые можно увеличить налогооблагаемую базу. Сказать, что мы до конца справились с проблемой, я не могу, работа в этом направлении активно продолжается.

Я всем, как анекдот, рассказываю случай, который произошел со мной в томском Управлении. Один из университетов города проводит биржу труда, где студентов знакомят с потенциальными работодателями и трудоустраивают. Мне удалось «получить» двух выпускников-отличников. Потом мне рассказывают, что через некоторое время они спрашивают у своего руководства на местах, когда будет вторая часть заработной платы, в конверте. Когда им сказали, что такого не будет, они удивились размеру зарплаты, попрощались и забрали трудовую книжку. То есть на стадии формирования личности у учащихся создается устойчивое мировоззрение, что заработную плату платят не только официально, но и в конверте. Поэтому нам надо еще много сделать, чтобы перевернуть в умах людей отношение к налогам.

— В каких сферах также наблюдаются проблемы? На что еще обращено ваше внимание?

— Я дал поручение проработать вопросы контроля за сдачей в аренду жилья. Сегодня, по информации разных источников, всего около 30% нового жилья покупается людьми, нуждающимися в улучшении условий проживания, а около 70% приходится на коммерческое использование. У нас огромный пласт работы по привлечению к декларированию этой категории физических лиц. Я, к сожалению, вынужден отвлекать от текущей работы специалистов для поиска таких налогоплательщиков. Хотя сейчас налоговый режим для самозанятых граждан позволяет уплатить всего 4% от сделки вместо 13%, как ранее. Я не думаю, что людям жалко этих денег, они просто не хотят меняться.

Непростым в налоговом администрировании является налог на добавленную стоимость (НДС). Наверное, вы много слышали о том, что существуют фирмы, оказывающие услуги по созданию фиктивного документооборота для вычетов по НДС. Новосибирская область не является исключением. На текущий год перед налоговыми органами области сохраняется задача по дальнейшему сокращению несформированного источника вычетов по НДС и обеспечение чистоты предпринимательской среды.

Показатели, характеризующие качество администрирования НДС, показывают положительную динамику: растут как поступления в бюджет, так и налоговая нагрузка, снижается удельный вес налоговых вычетов. Так, в 2023 году поступления НДС составили 100,8 млрд. рублей с темпом роста 127,8%. В 2023 году в результате контрольно-аналитической работы уменьшено возмещение почти на 600 млн. руб.

Удельный вес налоговых вычетов за год снизился почти на 1,5% и составил 87%, что лучше среднероссийского показателя со значением 90,3%.

Применение риск-ориентированного подхода позволило сократить срок проведения камеральной проверки декларации с возмещением налога до одного месяца. В ускоренном порядке возмещено более 6 млрд. руб., а это значит, что бизнес сможет быстрее запустить в свой оборот денежные средства.

— Каким образом поменялась стратегия ведомства в части контрольной работы?

— Если изначально ФНС позиционировала себя, как фискальный орган, который только доначисляет налоги, то в настоящее время в контрольной работе мы применяем риск-ориентированный подход. Благодаря аналитическим инструментам, мы видим риски налогоплательщика, как правило, связанные с НДС, проводим с ними рабочие встречи, не скрывая ни налоговые периоды, ни суммы заниженных налогов. Тем самым, мы даем налогоплательщикам возможность для самостоятельной оценки этих рисков и уточнению ранее представленной отчетности. В этом случае налогоплательщик освобождается от налоговой ответственности.

Использование риск-ориентированного подхода позволило в 2 раза сократить количество выездных налоговых проверок и в 2 раза увеличить их эффективность.

В 2023 году проведено 100 выездных налоговых проверок со средней суммой доначислений 50,5 млн. рублей на одну проверку, выявившую нарушения, тогда как в 2022 году проведено 199 выездных налоговых проверок со средней суммой доначислений соответственно в 25,5 млн. рублей.

При этом в 2023 году обеспечен рост поступлений на 20% по налоговым проверкам и более чем на 17% – по работе, направленной на побуждение налогоплательщиков добровольно уточнить свои налоговые обязательства.

В результате проведенной контрольной и контрольно-аналитической работы за последние 5 лет дополнительно в консолидированный бюджет поступило более 20 млрд. руб., из которых 5,6 млрд. рублей – в областной бюджет.

Лучший показатель качества налоговых проверок — это результаты судебно-правовой работы. Налогоплательщики, которые не согласны с доначислениями, идут в суды. Суды рассмотрели в пользу налоговых органов 94% от суммы предъявленных требований, что на 9% больше, чем в среднем по России. Одной из причин удовлетворения требований налогоплательщиков является применение судами смягчающих обстоятельств. Суд оставляет за собой право еще раз применить смягчающее обстоятельство и уменьшить штрафные санкции.

— Как вы можете оценить объем налоговой задолженности?

— Когда мы говорим о поступлениях, мы говорим и об их резервах. По налогам, зачисляемым в консолидированный бюджет Новосибирской области, задолженность за год уменьшилась на 4,5 млрд. рублей или на 26%. Соотношение задолженности к поступлениям (DTI) на протяжении последних лет ниже среднероссийского показателя. И в 2023 году его значение снизилось на 0,3 процентных пункта и составило 5,2%, и это один из лучших показателей по России.

В урегулировании долга мы используем проектный подход. У налогоплательщиков, которые попадали в сложную финансовую ситуацию, в том числе после проведения налоговой проверки, как правило, возникала угроза процедуры банкротства. Сейчас мы отошли от этой практики. Во-первых, активно предлагаем меры рассрочки и отсрочки при соблюдении определенных условий, большинство из которых вполне приемлемы налогоплательщику. Во-вторых, банки готовы идти навстречу должникам, предоставлять банковские гарантии. В-третьих, есть такой инструмент, как поручительство третьих лиц и залог имущества самой организации. Таким образом, мы заключаем мировое досудебное соглашение, по которому налогоплательщики платят задолженность согласно утвержденного графика.

К примеру, за последние 5 лет у нас было заключено 78 мировых соглашений, которыми урегулировано более 700 млн. рублей проблемного долга. В рейтинге регионов по обеспечению процедур банкротства мы находимся на первом месте.

─ Как вы оцениваете динамику взысканий налоговых сборов с должников в судебном порядке? Как часто вы инициируете возбуждение уголовных дел?

– В 2023 году налоговыми органами Новосибирской области в суд направлено более 35 тысяч заявлений на общую сумму 1,5 млрд. рублей. Поступило в счет погашения задолженности с физических лиц 1,1 млрд. рублей – в 2,8 раза больше, чем в 2022 году.

В первом квартале 2024 года налоговыми органами Новосибирской области в суд направлено почти 30 тысяч заявлений на общую сумму 0,9 млрд. рублей. Поступило в счет погашения задолженности с физических лиц 0,5 млрд. рублей.

Сравнивать достигнутые результаты с аналогичным периодом прошлого года некорректно, в связи с тем, что в начале 2023 года был введен мораторий на взыскание задолженности в переходный период внедрения единого налогового счета (ЕНС). Однако следует отметить, что результаты работы первого квартала текущего года уже сравнимы с результатами всего 2023 года.

Большое внимание мы уделяем взаимодействию с правоохранительными органами, с которыми выстроены конструктивные взаимоотношения.

Так, за 2023 год в органы следствия направлены материалы по налоговым правонарушениям на общую сумму 3,2 млрд. рублей, результатом рассмотрения которых стало возбуждения уголовных дел. Из указанной суммы уже поступило в бюджет 200 млн. рублей.

Формирование добросовестной конкуренции на рынке и цифровое будущее

─ На юбилейной конференции Межрегиональной ассоциации руководителей предприятий (МАРП) вы говорили о том, что УФНС помогает сформировать добросовестную конкуренцию на рынке. Не могли бы вы подробнее рассказать об этом?

— Я за диалог с бизнесом, поэтому всегда рад принять участие в таких мероприятиях. Одной из наших задач — это помощь в очистке рынка от недобросовестных участников, создать равные конкурентные условия для бизнеса.

Основным условием в этом направлении является создание чистоты среды в регионе, так называемая борьба с «фирмами-однодневками». На 1 января 2024 года исключено из реестра более 6 тысяч организаций, из них почти 70% – по причине недостоверности сведений. Это позволило очистить реестр налогоплательщиков от фиктивных участников правоотношений, которые не имели цели осуществления реальной экономической деятельности.

Что касается добросовестных налогоплательщиков, то они посредством открытых источников, в том числе на сайте ФНС России в разделе «Прозрачный бизнес», имеют возможность ознакомиться с состоянием своего потенциального контрагента, прежде, чем заключить с ним сделку и проявить коммерческую осмотрительность.

Анализ открытых данных налоговых органов свидетельствует о том, что устранить неправомерность конкуренции можно как за счет развития современных инструментов налогового контроля, так и за счёт полностью автоматизированных процедур (налоговый мониторинг, сделки со взаимозависимыми лицами, трансфертное ценообразование и т.д.), при этом не повышая налоговую нагрузку на добросовестных налогоплательщиков.

Налоговые органы также организуют свою работу по отраслевому риск-анализу. Меры контроля по отраслевому принципу приводят к отказу налогоплательщиков от применения схем незаконной минимизации налогов.

В текущем году Управлением в рамках работы по «обелению» и повышению прозрачности пивной отрасли выявлено 14 организаций, состоящих на учете в Новосибирской области, отнесенных к группе налогоплательщиков с высоким уровнем риска. По итогам проведенной работы с данной категорией налогоплательщиков, в добровольном порядке двумя налогоплательщиками устранены налоговые претензии по НДС/акцизам на общую сумму 176,4 млн. рублей, назначены выездные налоговые проверки по 10 налогоплательщикам на общую сумму налоговой претензии 672,1 млн. рублей. В целом большинство налогоплательщиков изменили модель поведения: в 1 квартале 2024 года самостоятельно увеличили налоговую нагрузку, что привело к росту поступления текущих платежей по акцизам на 137 млн. рублей.

Продолжается работа по пресечению схем занижения налоговой базы по налогу на прибыль и НДС при реализации автомобилей, приобретенных ранее в лизинг, взаимозависимым лицам, в том числе учредителям, руководителям. По итогам проведенного анализа применения организациями «лизинговых» схем, в ходе камеральных налоговых проверок установлено 96 таких организаций. По результатам этих проверок составлено 55 актов с суммой доначислений 62,5 млн. рублей.

Мы также обратили внимание, что в деятельности автошкол установлены риски по «зарплатным» налогам, в частности, выплата «теневой» зарплаты, неформальная занятость, занижение выручки. В 2023 году реализован проект «Автошколы», в рамках которого проведен анализ деятельности 50 организаций, оказывающих услуги физическим лицам по обучению вождению автотранспортных средств. По результатам рабочих встреч 37 налогоплательщиков уточнили налоговые обязательства по упрощенной системе налогообложения, НДФЛ и страховым взносам на общую сумму 23 млн. рублей, увеличили оплату труда для 280 работников, официально трудоустроили 30 физических лиц. В отношении 18 автошкол проведены выездные проверки, доначислено более 33 млн. рублей. А ведь за нарушением автошколами действующего законодательства стоит качество подготовки будущих участников дорожного движения, безопасность пешеходов.

В ходе контроля за применением контрольно-кассовой техники налоговой службой реализуются отраслевые проекты «Рынки» и «Общепит», направленные на усиление кассовой дисциплины, сокращение теневого оборота, создание равных конкурентных условий ведения бизнеса. На 1 января 2024 года в проект «Рынки» включено 48 объектов (рынки, ярмарки, иные торговые пространства). На указанных объектах проектом в настоящее время охвачено более 4 тысяч торговых мест, в отношении которых налоговыми органами осуществляются мероприятия по реализации налоговой модели рынков, состоящей из трех компонентов: легальность деятельности, наличие контрольно-кассовой техники (ККТ), рост выручки, полученной с ее применением. В конечном итоге эффект от реализации этого проекта состоит в увеличении налоговых платежей от налогоплательщиков, участвующих в проекте. Так, объем выручки, учтенной кассовой техникой, участвующей в проекте на начальной стадии, в 2021 году, составлял 6,1 млрд. рублей, по итогам 2023 года – 13,5 млрд. рублей, то есть вырос в 2,2 раза.

Аналогичный проект стартовал в 2024 году в отношении организаций общественного питания. В нем принимают участие более полутора тысяч объектов, в том числе ресторанов и кафе. На подготовительном этапе, в конце прошлого года и в текущем периоде 2024 года проведено более 2000 профилактических мероприятий, субъектам сферы общепита направлено 2700 уведомлений о соблюдении норм закона. В результате проведенных мероприятий налогоплательщиками трудоустроено 158 работников, представлено 269 уточненных расчетов на 6,5 млн. рублей, сформировано 5476 чеков коррекции на сумму 28 млн. рублей.

В настоящее время налоговыми органами проводится отраслевая работа в производстве спиртосодержащей продукции, строительстве.

— В Новосибирской области в 2023 году было собрано почти в 2,5 раза меньше налогов в консолидированный бюджет, чем в Красноярском крае. При этом в регионе увеличивается количество логистических центров, промышленных парков, и т.д. Как вы считаете, несырьевая Новосибирская область сможет за счет развития промышленности, логистики и ритейла увеличить налоговую базу и подтянуться до показателей Красноярского края? Если нет, то что для этого нужно?

— Новосибирская область отличается от некоторых регионов. С одной стороны, плохо, что в регионе небогатый сырьевой сектор, который является бюджетообразующим для отдельных регионов. А с другой стороны, у исполнительной и законодательной власти региона появляется необходимость развивать и поддерживать различные отрасли экономики. К примеру, ещё несколько лет назад в Томской области более 70% налоговых отчислений формировали нефтяная и газовая отрасли, которые сейчас переживают не лучшие времена, или это всего от примерно 100 налогоплательщиков. В Новосибирской области всего 0,1% налогоплательщиков — это бизнес, связанный с добычей полезных ископаемых, а остальные — оптовая и розничная торговля, обрабатывающие производства, строительство и другие. Сегодня регион по темпу роста экономики и социально-экономическим показателям опережает многие субъекты федерации, а в Сибири мы являемся лидерами.

В Красноярском крае 52% поступлений приходится на добычу полезных ископаемых, а у нас в регионе всего 2%. Основными же драйверами налоговых поступлений в Новосибирской области выступают такие отрасли как «Обрабатывающие производства» и «Торговля», которые дают почти 50% всех поступлений.

Налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) в части добычи нефти в размере 100% зачисляется в федеральный бюджет. Вот поэтому доля налогов, поступающая в бюджет регионов, может быть разная. Неоднократно губернаторы нефтедобывающих регионов поднимали вопрос о межбюджетном изменении распределения НДПИ. Федеральный центр, в свою очередь, обращал внимание, что 95% налога на прибыль остается в регионе и необходимо развивать экономику, создавать привлекательные инвестиционные условия для развития бизнеса.

В отличие от сырьевых регионов, к которым, в том числе, относится Красноярский край, более 70% налогов, собранных в Новосибирской области, осталось в бюджете региона.

Если привести показатели Новосибирской области и Красноярского края в сопоставимые условия, убрав из сравнения сырьевые отрасли, то суммы поступлений становятся довольно близкими – 354 млрд. рублей и 390 млрд. рублей соответственно.

Следует отметить значительно опережающую динамику поступлений в 2023 году по нашему региону – рост поступлений без учета НДПИ составил 22,9%, тогда как в Красноярском крае наблюдается снижение поступлений на 2,7%.

Основные отрасли Новосибирской области дали значительный прирост поступлений, во многом превышающий динамику Красноярского края: «Строительство» – рост на 63,4% (выше на 19,1%); «Обрабатывающие производства» – рост на 34,2% (выше на 25,5%); «Торговля» – рост на 22,3%, что соответствует показателю Красноярского края.

Если говорить о налоге на прибыль в Новосибирской области, то у нас в прошлом году сумма поступлений составила 105,5 млрд. рублей и увеличилась на 10,6 млрд. рублей или на 11,2%, за счет увеличения числа прибыльных организаций. Отмечу опережение роста поступлений в Новосибирской области налога на прибыль на 4,5% в сравнении со средним темпом поступлений по Сибирскому Федеральному округу.

— В этом году принято решение о налоговых льготах для «Почты России» в Новосибирской области. Их предоставление можно считать скорее исключением или практикой, которая может точечно вводиться и в других отраслях? Разрабатываются ли еще подобные льготы для других организаций?

—Действительно, региональные законодатели приняли решение предоставить льготы по имущественным налогам на 2024 год для организаций почтовой связи общего пользования, оказывающих услуги по доставке пенсий и пособий. Такие организации освобождены от уплаты транспортного налога за 2024 год в отношении определенных категорий транспортных средств, а также от уплаты налога на имущество организаций. Что касается предоставления льгот в части региональных налогов другим категориям налогоплательщиков, то это исключительное право законодательной власти региона.

— На какие показатели вы планируете выйти по итогам 2024 года?

— Мы достаточно позитивно оцениваем итоги первых месяцев 2024 года. Первый квартал уже показал рост налоговых поступлений: в бюджетную систему России мобилизовано 93,2 млрд. рублей – почти на 12% больше, чем в первом квартале 2023 года.

По итогам года прогнозируем поступления в консолидированный бюджет РФ в объеме 409,8 млрд. рублей с темпом роста почти 110% по отношению к 2023 году, в том числе в федеральный бюджет – 121,7 млрд. рублей с темпом роста 112%, в консолидированный бюджет Новосибирской области прогнозируем поступления в размере 288,1 млрд. рублей с темпом роста 108,7%.

— В каком направлении будет развиваться цифровизация налоговой службы?

—Развитие будет происходить по пути дальнейшего совершенствования автоматизированных систем ФНС России, интерактивных электронных сервисов и личных кабинетов. Наша главная цель в том, чтобы налогоплательщики платили налогов столько, сколько положено, комфортно и с минимальными издержками.

Уже в среднесрочной перспективе налоговая служба готова самостоятельно производить начисления налогов за налогоплательщиков, для этого у нас есть и облачные данные, и контрольные инструменты. Налогоплательщикам достаточно будет только дать оценку этим начислениям и уплатить налоги.