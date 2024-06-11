В Ленинском, Октябрьском районах и Центральном округе Новосибирска вводятся временные ограничения движения автомобильного транспорта. Об этом сообщили в пресс-центре городской администрации.

«По 19 июня на 3 метра сужается проезжая часть ул. Титова в районе жилого дома № 1 на ул. Связистов. По 20 июня на 5 метров сужается проезжая часть ул. Советской в районе жилого дома № 58. По 25 июня на 6 метров сужается проезжая часть ул. Выборной в районе здания № 199/2», — говорится в сообщении.

Уточняется, что ограничения связаны с проведением ООО «НТСК» ремонтных работ на теплотрассах. Водителей призывают быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения.

Ранее «Континент Сибирь» писал о том, что стали известны адреса новых отключений горячей воды в Новосибирске.