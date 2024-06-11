Требование ПАО «Сбербанк» о признании несостоятельным (банкротом) бизнесмена и бывшего депутата красноярского парламента Романа Гольдмана признано обоснованным. Об этом сообщили в пресс-службе Арбитражного суда региона.

Как указывал заявитель, между ним (кредитор) и ООО «Первая заготовительная компания» (заемщик) заключены договоры об открытии невозобновляемой и возобновляемой кредитной линии, по которым банк открыл заемщику кредитную линию, а заемщик обязался возвратить полученные кредиты, уплатить проценты за пользование и другие предусмотренные договорами платежи. Однако в нарушение принятых обязательств задолженность перед банком по указанным договорам в полном объеме должником не погашена. Поручителем по указанным договорам выступил Роман Гольдман.

«Признать обоснованным заявление ПАО «Сбербанк России» о признании банкротом индивидуального предпринимателя Гольдман Романа Геннадьевича и ввести в отношении должника процедуру реструктуризации долгов. Включить требование ПАО «Сбербанк России» в третью очередь реестра требований кредиторов Гольдман Романа Геннадьевича в размере 614 365 606,24 руб., в том числе 609 564 439,82 руб. основного долга, 4 801 166,42 руб. неустойки», — говорится в резолютивной части определения суда.

Судебное заседание по делу о несостоятельности (банкротстве) назначено на 5 ноября 2024 года.

Напомним, что предприниматель объявлен в международный розыск, ему заочно предъявлено обвинение, подготовлены материалы в суд для его заочного ареста.

«Континент Сибирь» подробно рассказывал о развитии событий в ходе расследования дела Романа Гольдмана. Подробнее — по ссылке.