В Новосибирской области конкуренция за кадры оказалась выше, чем в среднем по стране

Павел Ганьшин
 
В Новосибирской области конкуренция за кадры оказалась выше, чем в среднем по стране
Изображение от prostooleh на Freepik

Служба исследований платформы онлайн-рекрутинга hh.ru выяснила уровень конкуренции за кадры в Новосибирской области по итогам мая, а также — каких специалистов больше всего не хватает на рынке труда. Итог: ситуация в Сибирском регионе тяжелее среднероссийского уровня.

По итогам мая на одну вакансию в Новосибирской области приходится в среднем 2,9 резюме, что говорит о нехватке рабочих рук в регионе (нижняя граница нормы для рынка труда — 4 резюме на вакансию).

В целом по России средние значения индекса в мае составили 3,3 резюме на вакансию, что традиционно выше показателей в Сибири. Сравнивая регионы Сибирского ФО, наиболее сложная ситуация с дефицитом кадров в этом году наблюдается в Кузбассе (2,5 резюме на вакансию), Алтайском крае (2,7) и Красноярском крае (2,8), а наиболее высокие показатели индекса (но это также дефицитные значения) — в Томской области (3,4).

Источник: пресс-служба hh.ru

В числе наиболее дефицитных специалистов в Новосибирской области — представители сферы «Медицина, фармацевтика» (1,1 резюме на вакансию), «Розничная торговля» (1,5), «Автомобильный бизнес» (2), «Производство, сервисное обслуживание» (2,2), «Строительство, недвижимость» (2,3), «Рабочий персонал» (2,4), «Продажи, обслуживание клиентов» (2,6), «Сельское хозяйство» (2,7). Хотя для работодателей закрытие таких вакансий может стать сложной задачей, для соискателей с перечисленными специальностями ситуация благоприятна — они смогут быстро найти работу.

Ранее мы сообщали, кто возглавил новосибирское управление инноваций и предпринимательства.

Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через нашу группу в социальной сети «ВКонтакте».
Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram, чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
 КОММЕНТИРОВАТЬ

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

  