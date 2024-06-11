Служба исследований платформы онлайн-рекрутинга hh.ru выяснила уровень конкуренции за кадры в Новосибирской области по итогам мая, а также — каких специалистов больше всего не хватает на рынке труда. Итог: ситуация в Сибирском регионе тяжелее среднероссийского уровня.

По итогам мая на одну вакансию в Новосибирской области приходится в среднем 2,9 резюме, что говорит о нехватке рабочих рук в регионе (нижняя граница нормы для рынка труда — 4 резюме на вакансию).

В целом по России средние значения индекса в мае составили 3,3 резюме на вакансию, что традиционно выше показателей в Сибири. Сравнивая регионы Сибирского ФО, наиболее сложная ситуация с дефицитом кадров в этом году наблюдается в Кузбассе (2,5 резюме на вакансию), Алтайском крае (2,7) и Красноярском крае (2,8), а наиболее высокие показатели индекса (но это также дефицитные значения) — в Томской области (3,4).

В числе наиболее дефицитных специалистов в Новосибирской области — представители сферы «Медицина, фармацевтика» (1,1 резюме на вакансию), «Розничная торговля» (1,5), «Автомобильный бизнес» (2), «Производство, сервисное обслуживание» (2,2), «Строительство, недвижимость» (2,3), «Рабочий персонал» (2,4), «Продажи, обслуживание клиентов» (2,6), «Сельское хозяйство» (2,7). Хотя для работодателей закрытие таких вакансий может стать сложной задачей, для соискателей с перечисленными специальностями ситуация благоприятна — они смогут быстро найти работу.

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