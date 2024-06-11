В горах Северной Осетии разбился военный самолет Су-34, произведенный на Новосибирском авиационном заводе имени Чкалова.

По сообщению Минобороны РФ, в горной местности Северной Осетии потерпел крушение фронтовой истребитель-бомбардировщик Су-34 Воздушно-космических сил (ВКС). Самолет выполнял учебно-тренировочный полет. Весь экипаж погиб.

Предварительной причиной крушения военное ведомство называет техническую неисправность Су-34. Также уточняется, что самолет упал в безлюдной местности и в результате падения разрушений на земле не оставил.

Напомним, в сентябре 2023 года также по причине технической неисправности разбился Су-34 в Воронежской области. Тогда экипаж из двух человек смог катапультироваться.

Производство ударного самолета Су-34 ведется с 2006 года на Новосибирском авиационном заводе им. В. П. Чкалова. Завод выпускает истребители в Новосибирске с 1936 года. С сентября 2003 года ОАО «НАПО имени В. П. Чкалова» входит в структуру ОАО «Компания «Сухой»».

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