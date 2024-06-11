Центральный районный суд города Красноярска огласил приговор в отношении бывшего заместителя начальника Главного Управления МВД России по Красноярскому краю Михаила Привалихина, обвиняемого в двух эпизодах взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

«Суд признал Привалихина виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет в колонии строгого режима и штрафа в размере 24 миллионов рублей, а также лишения звания «подполковник полиции», дополнительное наказание — лишение права занимать должности на госслужбе, в том числе и в правоохранительных органах», — говорится в сообщении.

Также суд постановил конфисковать у Михаила Привалихина в доход государства эквивалент полученных в виде взяток денежных средств в сумме 8 700 000 рублей.

Напомним, по версии следователей, фигурант неоднократно получал взятки имуществом и деньгами от руководителя одной из местных фирм по оказанию ритуальных услуг. За незаконные вознаграждения экс-полицейский осуществлял покровительство предпринимателю и его бизнесу на территории края, делился информацией о запланированных в отношении него оперативных и следственных мероприятиях. Кроме этого, в 2022 году Привалихин за очередную взятку способствовал разрешению конфликта своего подопечного с конкурентом, который пытался забрать часть похоронного рынка себе.

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