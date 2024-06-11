Прокуратура в судебном порядке добилась компенсации морального вреда гражданам, получившим ожоги во время коммунальной аварии на тепловых сетях Новосибирска, сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В ходе проверки, которую провела прокуратура Ленинского района Новосибирска, было установлено, что в результате прорыва в январе 2024 года коммунальной сети с разливом кипятка на улице Петропавловской в Ленинском районе 11 граждан получили ожоги различной степени тяжести.

Прокурор района с целью защиты прав пострадавших направил в суд 11 исковых заявлений о взыскании компенсации морального вреда с ресурсоснабжающей организации и собственника тепловой сети. Требования по четырем из них суд уже удовлетворил: пострадавшим новосибирцам выплатили 1,5 млн рублей. Ход и результаты рассмотрения остальных семи исков находятся на контроле в прокуратуре.

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