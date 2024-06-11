Новая дисциплина, включающая освоение навыков программирования, пилотирования и сборки беспилотных летательных аппаратов, открылась в Сибирском государственном университете телекоммуникаций и информатики (СибГУТИ), сообщила пресс-служба вуза. В процессе обучения студенты также осваивают практические навыки 3Д-печати, в частности, печатают элементы корпуса квадрокоптера.

По данным пресс-службы СибГУТИ, в учебный план одной из специальностей, которую студенты могут изучать в университете, введено групповое проектное обучение по направлению беспилотных летательных аппаратов.

«Во время прохождения дисциплины студенты осваивают навыки программирования, пилотирования, сборки, ремонта коптеров, пайки элементной базы, то есть полностью погружаются в это направление. Также они получают весь комплекс теоретической базы. Таким образом, за период освоения дисциплины студентами мы закрываем навыки программирования, конструирования и пилотирования дрона. Студенты, прошедшие обучение, становятся наставниками для студентов младших курсов», — рассказал старший преподаватель кафедры радиотехнических систем Роман Воробьев.

Студентам будет доступна возможность реализовать свои оригинальные инженерные идеи — на испытательном полигоне вуза они смогут претворять в жизнь новые усовершенствования для беспилотных летательных аппаратов. По данным пресс-службы, на данный момент они уже работают над разработкой антенны для увеличения дальности полета и испытывают ультразвуковую систему локального позиционирования дронов при роевом полете в замкнутом пространстве.

Ранее «Континент Сибирь» публиковал несколько интервью с экспертами о концепции развития новой беспилотной отрасли, которую на государственном уровне запустил бывший первый вице-премьер РФ, в мае назначенный министром обороны, Андрей Белоусов. Ознакомиться с ними можно здесь, здесь и здесь.