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Россельхозбанк подарил Новосибирску новую кедровую аллею
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В двух районах Новосибирска изменят схемы движения общественного транспорта и перенесут остановку
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Замдиректора Татышев-парка пойдет под суд за многомиллионный ущерб объекту археологического наследия
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Депутаты Заксобрания Новосибирской области поддержали совершенствование налоговой системы РФ
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Депутаты и айтишники: новосибирцы рассказали, какие профессии считают наиболее переоцененными
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В Новосибирской области конкуренция за кадры оказалась выше, чем в среднем по стране
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Сразу в трех районах Новосибирска ограничат движение из-за ремонта теплосетей
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Суд признал обоснованным требование Сбербанка признать банкротом Романа Гольдмана
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Самолет новосибирского авиазавода разбился в Северной Осетии
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Бывший высокопоставленный красноярский полицейский получил 12 лет строгого режима за взятки
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Студентов СибГУТИ будут учить собирать беспилотники и управлять ими
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Стали известны адреса новых отключений горячей воды в Новосибирске
Преподаватель Гуманитарного института Новосибирского государственного университета
Старший юрист партнерства «Курсив»
CEO и соучредитель “Агентства Маркетинговых Стратегий Макс”, бизнес - наставник предпринимателей
Доктор медицинских наук, президент Ассоциации врачей авиационной медицины (АВАМ), сооснователь программы «Врачи на борту», создатель сервиса «Летать здорово!»
Основатель сети «Калина-Малина»
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