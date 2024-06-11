В Новосибирске с 17 июня начнется новый этап отключений горячей воды в домах абонентов из-за гидравлических испытаний. Воду отключат в четырех районах города.

Сибирская генерирующая компания (СГК) опубликовала список улиц Новосибирска, где с 17 по 29 июня не будет горячей воды. В Центральном районе через неделю отключат наибольшее число пользователей. Речь идет о следующих улицах: Красный проспект, Советская (от Писарева до Вокзальной магистрали), Депутатская (от Каменской до Военной), Ядринцевская, Трудовая, Орджоникидзе, Селезнева, Ипподромская, Татарская, Ольги Жилиной, Семьи Шамшиных, Каменская, Мичурина, Щетинкина (от Каменской до Военной), Максима Горького (от Каменской до Военной), Чаплыгина (от Каменской до Ипподромской), Октябрьская (от Каменской до Ипподромской), Коммунистическая (от Каменской до Ипподромской), Военная, Серебренниковская (от Горького до Депутатской), Кольцова, Достоевского, Некрасова, Пушкина, Гоголя, Карамзина, Крылова, Ермака, Державина, Ломоносова, Фрунзе, Лермонтова, Журинская, Романова, Потанинская.

В Заельцовском районе почти на две недели горячая вода пропадет из кранов потребителей на улицах Тимирязева, Жуковского, Плановой, Линейной (от ул. Нарымской-Плановой в сторону реки Оби), Дуси Ковальчук, Галущака, Переездной, Холодильной, Сухарной, Союза Молодежи, Ельцовской.

В Железнодорожном район в контур отключения попадут улицы Железнодорожная, 1905 года, Нарымская, Обдорская, Сибирская, Красноярская, Бурлинская, Иркутская, Салтыкова-Щедрина, частично улица Ленина (от Железнодорожной до пл. Гарина-Михайловского), а также Советская, Челюскинцев и Омская.

Не так много абонентов отключат от горячей воды в Дзержинском районе. Гидравлические испытания затронут улицы Партизанскую, Красина, Гоголя, Кошурникова, Фрунзе, Адриена Лежена, частично улицу Бориса Богаткова (от Кошурникова до Национальной) и Национальную.

Полный график отключений можно посмотреть на карте СГК.

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