Угольная компания «Кузбассразрезуголь» в четвертый раз удостоена звания «Благотворитель года» в одноименном конкурсе, который ежегодно проводит администрация Кемерова, сообщает пресс-служба. Награду за реализацию социальных проектов в столице Кузбасса компании вручил глава города Дмитрий Анисимов.

Благотворительная деятельность УК «Кузбассразрезуголь» традиционно направлена на развитие городской среды в территориях присутствия, поддержку спорта, социальных и культурных инициатив. В прошлом году при участии компании в Кемерове был модернизирован бассейн для реабилитации в Кузбасском клиническом кардиологическом диспансере, отремонтированы общественные пространства в жилом районе Кедровка, обновлена материально-техническая база центров поддержки семей и детей.

«Предприятия УК «Кузбассразрезуголь» строились и развивались вместе с горняцкими городами и поселками. Такому подходу компания следует и сегодня, реализуя благотворительную программу. В числе ключевых направлений — развитие инфраструктуры в территориях присутствия, помощь людям в трудной жизненной ситуации, улучшение материально-технической базы учреждений социальной сферы», — отметила директор по персоналу и общим вопросам УК «Кузбассразрезуголь» Евгения Бажина.

Компания ежегодно оказывает благотворительную помощь ветеранам угольной отрасли, по соглашению с регионом обеспечивает социальным углем льготные категории граждан, поддерживает областные акции. Коллективным договором предусмотрен широкий комплекс мер соцподдержки сотрудников и членов их семей.

Городской конкурс «Благотворитель года» проводится в Кемерове в 23 раз. По традиции тех, кто ведет активную благотворительную деятельность, награждают в преддверии празднования Дня города, который отмечается 12 июня.