На Алтае построят гостиничный комплекс за 2,5 млрд рублей

В Алтайском крае построят круглогодичный многофункциональный гостиничный комплекс 4* на 135 номеров, который будет расположен на территории особой экономической зоны туристско-рекреационного типа «Бирюзовая Катунь».

Финансирование проекта в большей части будет осуществляться за счет госкорпорации развития «ВЭБ.PФ». Концепция комплекса нацелена на оздоровительный отдых. Ввод запланирован на 2027 год.

«Согласно кредитному договору, подписанному между ВЭБ.РФ и ООО «Уклад Катунь Резорт», лимит финансирования со стороны ВЭБ.РФ оценивается в 1,97 млрд рублей. Общая стоимость проекта составляет 2,5 млрд рублей», — говорится в сообщении пресс-службы ВЭБ.РФ.

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