Экс-министр энергетики РФ станет единым кандидатом от Хакасии на выборах в Госдуму

Ольга Степанова
 
Экс-министр энергетики РФ станет единым кандидатом от Хакасии на выборах в Госдуму
Николай Шульгинов (слева), Валентин Коновалов (в центре) и Сергей Сокол (справа). Фото: t.me/sokolhakasia

Бывший министр энергетики РФ Николай Шульгинов будет представлен в качестве единого кандидата на выборах в Госдуму от Хакасии. Об этом в своем ТГ-канале сообщил спикер республиканского Верховного Совета Сергей Сокол.

«Кандидатуру Николая Григорьевича Шульгинова на предстоящих выборах поддержат региональные отделения партий «Единая Россия» и КПРФ. Это зрелое решение и показатель нового уровня политического сотрудничества ради интересов жителей республики», — говорится в сообщении.

Как в прошлом месяце пояснял Сергей Сокол, республика находится в сложнейшем экономическом положении, а предвыборное политическое противостояние только усугубит ситуацию.

Напомним, что в прошлом году Сергей Сокол принимал активное участие в предвыборной гонке за кресло губернатора Хакасии, однако выбыл из неё по состоянию здоровья, после чего досрочно сложил депутатские полномочия, а мандат хакасского одномандатного избирательного округа № 35 освободился. Практически сразу после этого политик подал заявление на получение мандата Верховного Совета Хакасии, а после был выдвинут на должность председателя Совета.

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