Мера пресечения субподрядчику новосибирского ТУАД устояла в апелляции

Новосибирский областной суд оставил без изменений меру пресечения в виде домашнего ареста до 6 июля 2024 года в отношении директора ООО «ИТС-Сибирь» Олега Сидоренко, обвиняемого в двух эпизодах мошенничества при выполнении работ в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

По версии следствия, Сидоренко совместно с неустановленными лицами осуществили хищение бюджетных денежных средств, выделенных в рамках реализации государственной программы Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области» путем заключения двух контрактов на выполнение подрядных работ в размере 6 149 000 рублей каждый, причинив ущерб Новосибирской области в особо крупном размере.

Постановлением Центрального районного суда города Новосибирска Олегу Сидоренко избрана мера пресечения в виде домашнего ареста до 6 июля 2024 года.

В апелляционном представлении прокурор просил отменить постановление суда и избрать в отношении фигуранта меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 6 июля 2024 года, однако суд оставил постановление без изменений по существу, апелляционное представление прокурора – удовлетворил частично.

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