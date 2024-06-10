В гостях и дома: хоккеисты «Сибири» начинают новый сезон КХЛ играми с омским «Авангардом»

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) в своем телеграм-канале опубликовала календарь первых домашних матчей каждой из команд в сезоне 2024-2025 годов. Согласно этой информации новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» первый матч вновь проведет в Омске против местного «Авангарда», в этом году — 4 сентября.

Напомним, что предыдущий сезон клуб из Новосибирска также начинал на омской «G-Drive Арене», где 2 сентября 2023 года уступил «Авангарду» с минимальным счётом 1:2.

Первую домашнюю игру нового сезона ХК «Сибирь» проведет также против омичей — 15 сентября команды сойдутся в противостоянии на льду «Сибирь-Арены». В предыдущем сезоне новосибирцы в первый раз принимали «Авангард» 21 сентября и победили в упорной борьбе со счётом 4:3.

Игры между «Авангардом» и «Сибирью» уже давно получили статус «сибирского дерби» и всегда проходят с особым эмоциональным накалом. Всего команды встречались более 60 раз, в которых омский клуб имеет трехкратное преимущество по количеству побед.

Ранее «Континент Сибирь» рассказал о том, как ХК «Сибирь» будет готовиться к новому сезону.