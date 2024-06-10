В Греции завершился чемпионат мира по борьбе муай-тай. Спортсмен из Новосибирска стал победителем в весовой категории до 51 кг, а ещё один представитель региона отпраздновал победу в молодёжном первенстве.

Как сообщает пресс-центр минспорта Новосибирской области, Чемпионат мира по муай-тай (тайскому боксу) собрал 560 спортсменов из 93 стран. В весовой категории до 51 кг Овсеп Асланян в пятый раз оспаривал титул чемпиона мира — ранее он трижды становился серебряным призёром и один раз завоевал бронзу. Новосибирец вышел в финал, где встречался с Чалонгчаем Мининди из Таиланда: не так давно тайские спортсмены были безоговорочно сильнейшими в мире, особенно в легких весовых категориях, но в 2018 году россияне сдвинули лидеров с пьедестала и с каждым годом укрепляют своё преимущество. Овсеп Асланян взял верх над конкурентом из Таиланда и завоевал свою первую золотую медаль на чемпионатах мира.

Кроме этого, в рамках молодёжного первенства мира в весовой категории до 67 кг Савелий Дорогавцев в финале боксировал с Ростиславом Герасименко из Украины и также одержал победу. В общей сложности сборная России завоевала 6 золотых медалей на чемпионате мира и 8 наград высшей пробы на мировом первенстве среди молодёжи.

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