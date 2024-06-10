Срыв сроков строительства СКИФ может стать критичным

Вице-губернатор Новосибирской области Ирина Мануйлова в рамках пресс-конференции в ТАСС сообщила, что отставания при строительстве установки класса «мегасайенс» синхротрона «Сибирский кольцевой источник фотонов (СКИФ)» может стать критичным.

На прошлой неделе по результатам выезда на площадку СКИФ прокурора города Новосибирска Романа Сивака, в прокуратуре оценили готовность объекта на 40%, заявленные сроки сдачи — до конца 2024 года.

«Работа идет по плану, но график очень жесткий, и сейчас отставание от этого графика может стать критичным. Поэтому внимание к этому объекту со всех сторон, в том числе и со стороны надзорных органов, действительно, очень пристальное», — сказала Мануйлова (цитата по ТАСС).

Вице-губернатор также отметила, что с 1 ноября на установке планируется начать монтаж накопительного кольца: в настоящий момент заводится оборудование, которое изготавливалось на заводе при Институте ядерной физики (ИЯФ) СО РАН.

СКИФ – уникальный по характеристикам источник синхротронного излучения, который представляет собой ускоритель, где частицы движутся по кольцу в вакууме почти со скоростью света, а мощные электромагниты придают им энергию и задают траекторию движения. В мире есть несколько синхротронных установок, самый известный – Большой адронный коллайдер в Швейцарии. Диаметр кольцевого здания основного накопителя электронов СКИФ, являющегося источником излучения, составит 240 м, этот объект не имеет аналогов в мире. Также в состав комплекса войдут 30 экспериментальных станций.

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