На Новосибирскую область снова надвигаются грозы с градом

Ольга Степанова
 
На Новосибирскую область снова надвигаются грозы с градом
Фото из архива "Континента Сибирь"

Не успели новосибирцы начать радоваться лету, пришедшему с теплой погодой, как уже завтра 11, июня, по прогнозу синоптиков, регион снова накроют дожди, грозы, град и шквалистый ветер до 20 метров в секунду. 

«Будьте внимательны, обращайте внимание на слабо закрепленные конструкции (рекламные щиты, провода, элементы кровли) — порывы ветра могут вызвать их падение. Не рекомендуется парковать автомобили под старыми, ветхими деревьями и плохо закрепленными конструкциями», — говорится в сообщении Главного Управления МЧС России по Новосибирской области.

Родителей призывают следить за пребыванием детей на улице во время неблагоприятных погодных условий.

По данным сервиса Gismeteo, на этой неделе в Новосибирске не ожидается осадков только в пятницу, 14 июня. Тем не менее, дневная температура воздуха установится теплая, своей пиковой отметки столбик термометра достигнет в воскресенье, 16 июня, и покажет 28°C.

Ранее «Континент Сибирь» писал о последствиях ливня, прошедшего в субботу, 8 июня.

Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через нашу группу в социальной сети «ВКонтакте».
Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram, чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
 КОММЕНТИРОВАТЬ

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

  