На Новосибирскую область снова надвигаются грозы с градом

Не успели новосибирцы начать радоваться лету, пришедшему с теплой погодой, как уже завтра 11, июня, по прогнозу синоптиков, регион снова накроют дожди, грозы, град и шквалистый ветер до 20 метров в секунду.

«Будьте внимательны, обращайте внимание на слабо закрепленные конструкции (рекламные щиты, провода, элементы кровли) — порывы ветра могут вызвать их падение. Не рекомендуется парковать автомобили под старыми, ветхими деревьями и плохо закрепленными конструкциями», — говорится в сообщении Главного Управления МЧС России по Новосибирской области.

Родителей призывают следить за пребыванием детей на улице во время неблагоприятных погодных условий.

По данным сервиса Gismeteo, на этой неделе в Новосибирске не ожидается осадков только в пятницу, 14 июня. Тем не менее, дневная температура воздуха установится теплая, своей пиковой отметки столбик термометра достигнет в воскресенье, 16 июня, и покажет 28°C.

Ранее «Континент Сибирь» писал о последствиях ливня, прошедшего в субботу, 8 июня.