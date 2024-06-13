В Новосибирске представили новый проект мини-квартала в Октябрьском районе

Группа VIRA в начале июня презентовала свой новый проект в Октябрьском районе Новосибирска – мини-квартал CITATUM («Цитатум»). Концепция проекта отражается в его названии. CITATUM – это сборник «цитат» из авторской архитектуры, цифровых сервисов, организации и дизайна общественных пространств, коллекции интересных планировок и даже внутреннего двора с искусственным рельефом.

Новый жилой комплекс группа VIRA построит по улице Грибоедова, в районе со сложившейся инфраструктурой – остановки общественного транспорта, магазины, две поликлиники, три школы, два детских сада, педагогический лицей и несколько спортивных секций, а до центра города можно добраться примерно за 20-30 минут.

Мини-квартал CITATUM будет состоять из трех симметричных башен с усложненными рельефными фасадами (23, 8, 23 этажей), с единым пространством-стилобатом, в котором расположится просторное дизайнерское лобби с консьержем и мягкой зоной ожидания, а также торговая галерея. В трех башнях CITATUM разместится 437 квартир – от студий до 4-х комнатных квартир на верхних этажах с собственными террасами, скрытыми от посторонних глаз особенностями фасада.

Планировки здесь эргономичные, без «лишних метров», с просторными ванными комнатами, лоджиями и балконами, украшающими фасад в шахматном порядке. Общие площади — от 26 до 127 метров, самый большой процент в квартирографии занимают «евродвушки», за ними идут «евротрешки» и классические однокомнатные квартиры. В первой башне все квартиры будут сданы под ключ. Во второй и третьей башнях квартиры представлены в формате white box (чистовая отделка). Это значит, что они будут предварительно подготовлены для последующей отделки, но окончательное оформление будет зависеть от вкуса и предпочтений новых владельцев.

Концепция внутреннего двора разработана московским архбюро BBM Project. Двор закрыт от автомобилей и разделен на функциональные зоны, позволяющие с помощью геопластики – искусственного рельефа – учесть потребности различных категорий жителей. Помимо ландшафтного дизайна и малых архитектурных форм – перголы, скамеек и амфитеатра – тут будут устроены и зоны для разнообразных шумных активностей: детская площадка с элементами из лиственницы и воркаут площадка для уличных тренировок, а по периметру двора проложена прогулочная аллея, также выделенная геопластикой.

На территории CITATUM предусмотрено 40 гостевых мест для автомобилей, для жителей предусмотрен отапливаемый подземный двухуровневый паркинг, спуститься в который можно будет на лифте из любого корпуса.

До конца июня 2024 года квартиру в CITATUM можно приобрести по льготной программе «Ипотека с Господдержкой 2020», кроме того, VIRA предлагает воспользоваться различными программами рассрочки от застройщика, а также другими льготными ипотечными программами («Семейная ипотека» и «IT-ипотека») от банка-партнера ПАО Сбербанк, есть возможность зачета существующей квартиры, а также онлайн-покупка.

Компания VIRA — это более чем застройщик. С 12-летним наследием и более 700 тысяч квадратных метров сданного жилья компания подтверждает свою репутацию лидера, чьи проекты символизируют надёжность, инновацию и стремление к совершенству. Создавая не просто дома, а пространства для счастливой жизни, VIRA воплощает мечты о современном жилье в реальность.

Жилой комплекс «Citatum»

Застройщик ООО СЗ «ВИРА НА ГРИБОЕДОВА»

ОГРН 1185476086366

8 (383) 230-41-98

https://виравира.рф/ Проектная декларация на сайте наш.дом.рф

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