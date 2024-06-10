Красноярский край вошёл в десятку регионов РФ по социально-экономическому положению, Новосибирская область — на 18 месте

Центр экономических исследований РИА Новости подготовил очередной ежегодный рейтинг социально-экономического положения субъектов РФ. На основе агрегирования ключевых показателей регионального развития за 2023 год сравнивались уровень и динамика социально-экономического положения регионов РФ.

При проведении исследования анализируемые показатели разделены на четыре группы: показатели масштаба экономики (объем производства товаров и услуг, доходы консолидированного бюджета, численность занятых в экономике, оборот розничной торговли); показатели эффективности экономики (объём производства товаров и услуг на душу населения, инвестиции в основной капитал на душу населения, доля прибыльных предприятий, доля просроченной кредиторской задолженности в суммарном объеме кредиторской задолженности, доля просроченной задолженности по кредитам, предоставленным юридическим лицам – резидентам и индивидуальным предпринимателям в суммарном объеме такой задолженности). Также во внимание принимались показатели бюджетной сферы (доходы консолидированного бюджета на душу населения, доля налоговых и неналоговых доходов в суммарном объеме доходов консолидированного бюджета, отношение госдолга к налоговым и неналоговым доходам консолидированного бюджета и другие) и показатели социальной сферы (отношение доходов населения к стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг, уровень безработицы, ожидаемая продолжительность жизни при рождении, уровень младенческой смертности, смертность населения трудоспособного возраста, доля населения с доходами ниже границы бедности)

Авторы отчета, отмечают, что что в 2023 году в большинстве регионов динамика социально-экономического развития была позитивной. Интегральный рейтинг вырос по сравнению с предыдущим годом у 79 регионов, а снизился только у шести. Лидирует в итоговом рейтинге социально-экономического положения регионов России за 2023 год Москва, интегральный рейтинг которой (94,4 балла) близок к абсолютному максимуму в 100 баллов. Санкт-Петербург на втором месте — 89,03 балла, третья — Республика Татарстан — 82,97 балла.

Из регионов СФО наибольший интегральный рейтинг социально-экономического развития по итогам 2023 года оказался у Красноярского края — 70,39. Это десятое место в стране, как и год назад. Новосибирская область имеет второй показатель в СФО (60,97) и 18 место в целом по стране. За год регион улучшил своё положение в рейтинге на 4 позиции. Далее в СФО следуют: Иркутская область (60,85 — 19 место), Кузбасс (58,44 — 22 место), Алтайский край (47,11 — 39 место), Омская область (46,44 — 41 место), Томская область (41,61 — 52 место).

Наименьший интегральную сумму баллов социально-экономического развития по итогам 2023 года среди регионов СФО имеет Республика Тыва — 14,96. Это 85 (последнее) место среди регионов РФ.

Ранее «Континент Сибирь» рассказал о том, у населения какого региона СФО больше просроченных кредитов.