ДЭУ-1 отремонтировало улицу Ленина в Новосибирске после вмешательства прокуратуры

Ольга Степанова
 
ДЭУ-1 отремонтировало улицу Ленина в Новосибирске после вмешательства прокуратуры
Фото пресс-службы прокуратуры Новосибирской области

В Железнодорожном районе Новосибирска после вмешательства прокуратуры было восстановлено дорожное покрытие улицы Ленина. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Установлено, что автодорожное покрытие имеет повреждение в виде глубокой выбоины, что создает опасность дорожного движения и заторы на центральной улице города. Прокурором руководителю МКУ города Новосибирска «ДЭУ N1» внесено представление, по результатам рассмотрения которого произведены ремонтные работы, дорожное покрытие восстановлено.

Напомним, что ранее в отношении руководителя ДЭУ-1 прокурором был составлен протокол об административном правонарушении. Речь идет о ненадлежащем состоянии дорожного полотна на улице Писарева.

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