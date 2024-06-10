В Железнодорожном районе Новосибирска после вмешательства прокуратуры было восстановлено дорожное покрытие улицы Ленина. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Установлено, что автодорожное покрытие имеет повреждение в виде глубокой выбоины, что создает опасность дорожного движения и заторы на центральной улице города. Прокурором руководителю МКУ города Новосибирска «ДЭУ N1» внесено представление, по результатам рассмотрения которого произведены ремонтные работы, дорожное покрытие восстановлено.

Напомним, что ранее в отношении руководителя ДЭУ-1 прокурором был составлен протокол об административном правонарушении. Речь идет о ненадлежащем состоянии дорожного полотна на улице Писарева.