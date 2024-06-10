Литературный магазин «Капиталъ», расположенный по улице Красный проспект в Новосибирске, спустя почти 16 лет работы объявил о закрытии. Информация об-этом размещена в VK-сообществе магазина.

«Дорогие друзья, ну вот и всё, завершается история длиной почти в 16 лет. Мы очень старались на Красном, 11 окружить вас человеческим теплом, подарить уникальные встречи с выдающимися людьми. Встреча с Элеонорой Илларионовной Худошиной в такой значимый день поставила красивую точку», — говорится в посте.

Напомним, что магазин «Капиталъ» был открыт в 2008 году. Тогда он располагался в здании по улице Максима Горького, где занимал три этажа. В 2021 году магазин переехал на Красный проспект.

Ранее генеральный директор компании «СТС-Автомобили» Павел Костенко рассказал о том, сколько времени уделяет чтению книг, какой формат предпочитает, как выбирает книги, и какие из них рекомендует.

«Континент Сибирь» также писал о том, что фонд развития территорий выставил на торги долгострой на левом берегу Новосибирска.