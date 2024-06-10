Подержанные иномарки стали чуть доступнее для жителей СФО

Павел Ганьшин
 
Подержанные иномарки стали чуть доступнее для жителей СФО
Фото Михаила Перикова

По состоянию на конец весны 2024 года, среднему сибиряку стало немного проще купить подержанный автомобиль иностранного производства. Об этом говорят обновленные данные Индекса доступности автомобилей, который составляют входящий в состав Яндекса сервис Авто.ру и платформа онлайн-рекрутинга HeadHunter.

Эксперты Авто.ру совместно с платформой HeadHunter обновили данные по Индексу доступности автомобилей. По данным сервисов в январе 2024 года произошел рост этого показателя: если в декабре средний житель Сибирского федерального региона мог приобрести подержанный отечественный автомобиль за 19 месячных зарплат, то в январе ему пришлось копить на 3 месяца дольше (22,1). При покупке автомобиля иностранного бренда затраты также увеличились: с 23,7 в декабре 2023 года до 27,4 в январе 2024 года. Это произошло из-за роста цен на автомобили-маркеры: Lada Vesta за месяц выросла на 12,5%, а Hyundai Solaris на 12%.

Впрочем, к началу весны доступность автомобилей стабилизировалась: в марте 2024 года медианная зарплата по Сибирскому федеральному округу выросла на 9% к февралю. Это следствие гонки зарплат на фоне увеличения дефицита кадров перед новым сезоном найма в марте, а цены на выбранные автомобили практически не изменились (падение / рост до 1,5%). В марте 2024 года средний по Сибирскому федеральному округу индекс отечественного автомобиля составил 18,9, а иномарки – 23,9 пунктов.

В апреле отечественный автомобиль-маркер Lada Vesta был доступнее всего в Иркутской области (Индекс 16). В Красноярском крае и Новосибирской области копить на автомобиль нужно чуть дольше — Индекс 17,8. Жителям Омской области, Алтайского края и Кемеровской области придётся добавить ещё около 2-3 ежемесячных окладов — Индекс 19,3, 19,6 и 20,9 соответственно.

Иностранный автомобиль-маркер всё так же доступен жителям Красноярского края и Новосибирской области — им в среднем потребуется около 21 зарплаты (Индекс 21,3 и 21,7 соответственно). В Иркутской, Омской, Кемеровской областях и Алтайском крае Hyundai Solaris обойдётся в среднем в 22,5, 26,4, 26,4 и 33,7 зарплаты соответственно.

Стоит отметить, что автомобили корейских марок Hyundai и Kia теперь продаются на российском рынке под брендом Solaris. Ранее «Континент Сибирь» рассказывал о том, что представляет собой модельная линейка этой марки.

Напомним, что Авто.ру ранее анонсировал крупную конференцию по авторынку в Новосибирске.

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