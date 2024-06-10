По состоянию на конец весны 2024 года, среднему сибиряку стало немного проще купить подержанный автомобиль иностранного производства. Об этом говорят обновленные данные Индекса доступности автомобилей, который составляют входящий в состав Яндекса сервис Авто.ру и платформа онлайн-рекрутинга HeadHunter.

Эксперты Авто.ру совместно с платформой HeadHunter обновили данные по Индексу доступности автомобилей. По данным сервисов в январе 2024 года произошел рост этого показателя: если в декабре средний житель Сибирского федерального региона мог приобрести подержанный отечественный автомобиль за 19 месячных зарплат, то в январе ему пришлось копить на 3 месяца дольше (22,1). При покупке автомобиля иностранного бренда затраты также увеличились: с 23,7 в декабре 2023 года до 27,4 в январе 2024 года. Это произошло из-за роста цен на автомобили-маркеры: Lada Vesta за месяц выросла на 12,5%, а Hyundai Solaris на 12%.

Впрочем, к началу весны доступность автомобилей стабилизировалась: в марте 2024 года медианная зарплата по Сибирскому федеральному округу выросла на 9% к февралю. Это следствие гонки зарплат на фоне увеличения дефицита кадров перед новым сезоном найма в марте, а цены на выбранные автомобили практически не изменились (падение / рост до 1,5%). В марте 2024 года средний по Сибирскому федеральному округу индекс отечественного автомобиля составил 18,9, а иномарки – 23,9 пунктов.

В апреле отечественный автомобиль-маркер Lada Vesta был доступнее всего в Иркутской области (Индекс 16). В Красноярском крае и Новосибирской области копить на автомобиль нужно чуть дольше — Индекс 17,8. Жителям Омской области, Алтайского края и Кемеровской области придётся добавить ещё около 2-3 ежемесячных окладов — Индекс 19,3, 19,6 и 20,9 соответственно.

Иностранный автомобиль-маркер всё так же доступен жителям Красноярского края и Новосибирской области — им в среднем потребуется около 21 зарплаты (Индекс 21,3 и 21,7 соответственно). В Иркутской, Омской, Кемеровской областях и Алтайском крае Hyundai Solaris обойдётся в среднем в 22,5, 26,4, 26,4 и 33,7 зарплаты соответственно.

Стоит отметить, что автомобили корейских марок Hyundai и Kia теперь продаются на российском рынке под брендом Solaris. Ранее «Континент Сибирь» рассказывал о том, что представляет собой модельная линейка этой марки.

Напомним, что Авто.ру ранее анонсировал крупную конференцию по авторынку в Новосибирске.

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