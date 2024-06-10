С начала года в Новосибирской области строители запустили меньше новых проектов в сегменте многоквартирного жилья, чем за тот же период прошлого года. В то же время, в целом по стране в апреле объем строящегося жилья вырос на 10% к прошлогодним показателям и превысил уровень декабря 2019 года. Об этом говорится в очередном выпуске доклада Банка России «Региональная экономика: комментарии ГУ».

Согласно статистике Банка России, в апреле банки выдали новосибирцам почти 11,5 млрд рублей в ипотеку, из них около 20% пришлось на ИЖС. Снижение количества новых проектов в начале года в Новосибирске было связано с вынужденной приостановкой выдачи разрешений на строительство в отдельных районах с дефицитом социальных объектов.

«Мы видим некоторое охлаждение рынка ипотеки — в апреле банки выдали примерно в 2 раза меньше кредитов, чем в сентябре прошлого года, когда мы фиксировали рекордные объемы. При этом на сегмент первичного жилья по-прежнему приходится около половины объема выдач. Мы рассчитываем, что с июля, после завершения безадресной льготной ипотечной программы, рынок ожидает нормализация», — говорит начальник экономического управления Сибирского Главного управления Банка России Евгений Хацкевич.

Застройщики по-прежнему в качестве ключевых рисков отмечают рост цен на строительные материалы и дефицит кадров. По данным выборочного обследования деловой активности в строительстве, проведенного Росстатом, в первом квартале 2024 г., в качестве основных факторов, сдерживающих деятельность строительных организаций, 45% предприятий отмечали высокую стоимость материалов, 31% – недостаток квалифицированной рабочей силы.

Ранее мы рассказывали, что в Новосибирске планируют комплексное освоение территории бывшего военного городка.