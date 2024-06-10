Уже вторым назначением в мэрии Новосибирска за утро понедельника стало утверждение Дмитрия Зайкова в должности начальника департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства городской администрации. Новый глава приступил к обязанностям с сегодняшнего дня.

Уроженец Новосибирской области Дмитрий Зайков, ранее работавший в различных государственных, муниципальных и коммерческих структурах, в том числе — зампредседателя комитета по энергетике новосибирской мэрии и директором бердского МУП «Комбинат бытовых услуг», сменил на своем новом посту Дмитрия Перязева, с 3 июня сменившего кресло в мэрии на пост гендиректора АО «СГК – Новосибирск».

Это уже второе назначение главы департамента за понедельник, 7 июня — ранее мы сообщали, что в мэрии назначили нового начальника департамента связи и информатизации.