В Новосибирской области орган власти признан нарушившим закон в деле о земельном участке аэродрома в Мочище

Комиссия Новосибирского УФАС России рассмотрела дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении правомерности использования в коммерческих целях земельного участка, общеизвестного под наименованием «Аэродром Мочище», сообщает пресс-служба ведомства.

Основанием для возбуждения дела послужило обращение Управления на транспорте Министерства внутренних дел РФ по Сибирскому федеральному округу. В качестве ответчиков привлечены администрация Новосибирского района Новосибирской области и Департамент имущества и земельных отношений Новосибирской области.

Отмечается, что с 2014 года спорный «участок находится в долгосрочной (фактически бессрочной) аренде у хозяйствующего субъекта». В ходе рассмотрения дела антимонопольным органом была изучена правовая природа передачи данного земельного участка хозяйствующему субъекту, хронология заключения дополнительных соглашений, доводы и возражения лиц, участвующих в деле, правовые позиции федеральных ведомств, а также вопрос прохождения через спорный участок фрагмента трассы «Восточный обход».

Комиссия Новосибирского УФАС России признала ответчиков нарушившими ч. 1 ст. 15 Закона о защите конкуренции, нарушение выразилось в действиях (бездействии) по предоставлению в бессрочную в аренду спорного земельного участка. Особое внимание было уделено общественно-социальной роли использования данного участка: в ходе рассмотрения дела неоднократно поднимался вопрос использования данной площадки для проведения значимых мероприятий региона, так называемых авиашоу.

«При принятии решения были учтены все аспекты социальной значимости вопроса,— заявил заместитель руководителя управления Сергей Иванов,— органу власти будет выдано соответствующее предписание, позволяющее не только вернуть правоотношения по владению участком в правовое русло, но и соблюсти публично-правовые интересы общества».