Три популярных тарифа обслуживания счёта среди сибирских предпринимателей

Расчётный счёт — один из главных инструментов бизнеса. Даже микро бизнес нуждается в расчетно-кассовом обслуживании (РКО), чтобы рассчитываться с контрагентами, получать деньги от партнёров и клиентов, оплачивать налоги и взносы. Предложений на рынке много — разбираемся, какой тариф какому бизнесу выгоднее.

Для начинающих

Если вы только открываете свой бизнес, у вас есть возможность бесплатно пользоваться расчетно-кассовым обслуживанием, подключив тариф «Ноль для старта»*. Первый месяц пользования тарифом бесплатно. Помимо бесплатного обслуживания, клиенты не платят процент от зачисления денег на счет и могут совершить 5 бесплатных платёжек в месяц — налоговые и внутрибанковские платежи не расходуют этот лимит, они всегда бесплатны.

Также ежемесячно доступны бесплатные переводы денег с расчетного счета: на счета физических лиц — до 150 000 рублей, а на свой личный счет физического лица, открытый в Банке «Левобережный» — до 300 000 рублей.

А если оформить к счету бизнес-карту и совершать покупки на сумму свыше 100 000 рублей в месяц по ней, то обслуживание счета будет бесплатным навсегда.

Для онлайн-бизнеса

Если вы ведёте свой бизнес онлайн, используя для продажи своих товаров площадки маркетплейсов, вам понравится тариф «Селлер»** со льготными условиями: бесплатный вывод торговой выручки до 1 млн рублей, далее — 0,5 %; бесплатные налоговые и внутрибанковские платежи; бесплатное обслуживание счета в течение трех месяцев, далее — от 450 до 950 рублей ежемесячно, в зависимости от наличия зачислений торговой выручки. Подходит для торговли на площадках: Wildberries, «Леруа Мерлен», Ozon, AliExpress, «Детский мир», «Авито».

Для бизнеса с активными расчетами

Если вы часто рассчитываетесь с контрагентами, присмотритесь к тарифам с неограниченным количеством платежек. Например, «Платежи без границ»*** с бесплатными межбанковскими, внутрибанковскими и налоговыми платежами, а также зачислением на счёт. Подключив тариф, вы можете бесплатно пользоваться интернет-банком, осуществлять переводы на счета физических лиц или на счет ИП до 150 тыс. рублей в месяц с комиссией 0,5 %, до 300 тыс. рублей — 1 %, до 1,5 млн рублей — 1,5 %, свыше 3 %.

Банк «Левобережный» предлагает бесплатно открыть расчетный счет. Подать заявку на открытие счёта и ознакомиться с подробной информацией можно на сайте банка, в ОНЛАЙН-офисе или в ближайшем офисе обслуживания. Если у вас остались вопросы — специалисты банка с удовольствием ответят вам по бесплатному номеру телефона 8-800-3333-555.

*По тарифу для новых клиентов «Ноль для старта» открытие и обслуживание счета в первый месяц 0 ₽. Далее 0 ₽, если в предыдущем отчетном месяце транзакции по корпоративным картам и/или бизнес-картам составили 100 000 ₽ и более. Если в предыдущем отчетном месяце транзакции составили менее 100 000 ₽ — стоимость обслуживания 650 ₽. Комиссия не взимается за 5 платежей на счета юрлиц и ИП, отправленных в другой банк. Налоговые и внутрибанковские платежи – 0 ₽, не расходуют общий лимит платежей в месяц. Переводы на счета физлиц без комиссии — до 450 тыс. ₽/мес., далее — от 1%. Зачисление денег на счет 0 ₽. ** По тарифу «Селлер» открытие и обслуживание счета 0 ₽. Начиная с 4 мес. стоимость обслуживания — 450 ₽/мес., если за отчетный период есть минимум 1 зачисление торговой выручки с маркетплейса на счёт клиента, открытый в банке, в ином случае — 950 ₽/мес. *** По тарифу «Платежи без границ» открытие счета 0 ₽. Стоимость в первый месяц обслуживания составляет 1290 ₽ и сохраняется на последующие месяцы в случае, если клиент выполняет условия по поддержанию среднемесячных остатков на расчетном счете в предыдущем месяце в размере 300 тыс. ₽. Если сред​ний остаток по РКО за прошедший расчетный период менее 300 тыс. ₽. Стоимость пакета — 3290 ₽/мес. Подробнее на nskbl.ru. Банк «Левобережный» оставляет за собой право в любое время вносить дополнения и/или изменения в условия тарифов в одностороннем порядке путем размещения информации на nskbl.ru. Реклама. Банк «Левобережный» (ПАО). Лицензия Банка России № 1343. ОГРН 1025400000010. ИНН 540 415 4492