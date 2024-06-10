Новым начальником департамента связи и информатизации новосибирской мэрии стал Максим Русин, сообщает пресс-центр городской администрации. Распоряжение о его назначении мэр города Максим Кудрявцев подписал сегодня.

Максим Русин займет пост главы департамента связи в Новосибирской мэрии, который до этого в течении 9 лет возглавлял Александр Горнштейн. Последний в беседе с «Континентом Сибирь» в середине мая сообщил, что увольняется по собственной инициативе, последним днем работы бывшего главы стало 21 мая.

Вступивший в должность с сегодняшнего дня Максим Русин, по данным пресс-центра мэрии, ранее работал в государственных структурах. В частности, с 2022 года был замначальника управления технологий цифрового государства – начальником отдела ведомственной цифровизации министерства цифрового развития и связи Новосибирской области.

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