В мэрии Новосибирска назначили нового главу департамента связи

Павел Ганьшин
 
В мэрии Новосибирска назначили нового главу департамента связи
Фото из архива "Континента Сибирь"

Новым начальником департамента связи и информатизации новосибирской мэрии стал Максим Русин, сообщает пресс-центр городской администрации. Распоряжение о его назначении мэр города Максим Кудрявцев подписал сегодня.

Максим Русин займет пост главы департамента связи в Новосибирской мэрии, который до этого в течении 9 лет возглавлял Александр Горнштейн. Последний в беседе с «Континентом Сибирь» в середине мая сообщил, что увольняется по собственной инициативе, последним днем работы бывшего главы стало 21 мая.

Вступивший в должность с сегодняшнего дня Максим Русин, по данным пресс-центра мэрии, ранее работал в государственных структурах. В частности, с 2022 года был замначальника управления технологий цифрового государства – начальником отдела ведомственной цифровизации министерства цифрового развития и связи Новосибирской области.

Ранее мы рассказывали, что мэр Новосибирска пригласил чиновника из областного правительства следить за бюджетными деньгами.

Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через нашу группу в социальной сети «ВКонтакте».
Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram, чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
 КОММЕНТИРОВАТЬ

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

  