Служба исследований платформы онлайн-рекрутинга hh.ru выяснила какая средняя предлагаемая и ожидаемая заработная плата сложилась в Новосибирской области по итогам мая, и как они изменились за год.

По итогам мая средняя предлагаемая заработная плата в Новосибирской области составила 61,4 тыс. рублей, и по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года она выросла на 35%. На данный момент зарплатные предложения в регионе более конкурентные, чем в целом по Сибирскому ФО (60,5 тыс. рублей), но несколько отстают от России в целом (64,8 тыс. рублей).

Cамые высокие зарплаты в регионе сейчас предлагают специалистам из сфер «Добыча сырья» (127,3 тыс. рублей, в среднем), «Сельское хозяйство» (124,7 тыс. рублей), «Высший и средний менеджмент» (120 тыс. рублей), «Стратегия, инвестиции, консалтинг» (98,9 тыс. рублей) и «Автомобильный бизнес» (87,6 тыс. рублей).

Что касается зарплатных ожиданий, на сегодняшний день у новосибирских соискателей они находятся на уровне 60 тыс. рублей, а за год они выросли на 20%. В целом по Сибирскому ФО эта сумма составила в мае 51,4 тыс. рублей, а среднероссийские зарплатные ожидания достигли уже 67,5 тыс. рублей, и сейчас эта сумма превышает среднее рыночное предложение от работодателей.

Как показало исследование, в Новосибирской области на самые высокие зарплаты претендуют на данный момент представители профессиональных сфер «Высший и средний менеджмент» (по 120 тыс. рублей, в среднем), «Стратегия, инвестиции, консалтинг» (110 тыс. рублей), «Сельское хозяйство» (86,8 тыс. рублей), «Строительство, недвижимость» (85 тыс. рублей), «Добыча сырья» и «Производство, сервисное обслуживание» (по 80 тыс. рублей).

Ранее мы рассказывали, что активность новосибирских работодателей в мае выросла на четверть.