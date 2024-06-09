Наступающая неделя обещает новосибирцам окончание «сезона дождей» и существенное потепление. По данным погодных сервисов, воздух в городе может прогреться почти до +30°С к концу рабочей недели.

Холодная погода с сильными дождями уходит из Новосибирска. На смену ей приходит потепление с постепенным повышением температуры воздуха в течение следующей недели. Согласно данным онлайн-сервиса погоды Яндекс.Погода, в понедельник, 10 июня, в Новосибирске ожидается ясная, солнечная погода с температурой воздуха до +23°С. В дальнейшие дни воздух прогреется еще больше, и в пятницу-субботу температура достигнет наивысшей отметки в +29°С. Далее горожан ждет небольшое снижение градусов и установление комфортных температур +23°С и +24°С.

По информации погодного сервиса gismeteo.ru, самым теплым днем на предстоящей неделе станет суббота, 15 июня. В этот день столбик термометра поднимется до +28°С, ночью также будет достаточно тепло, +18°С. А вот уже на следующий день, в воскресенье, 16 июня, возможен теплый дождь с грозой при температуре воздуха +26°С.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» написал о том, что мэрия Новосибирска сообщила о последствиях для города ливня в субботу, 8 июня.