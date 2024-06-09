В мэрии Новосибирска подвели итоги прошедшего вчера, 8 июня, ливня. По информации городской администрации, в четырех районах Новосибирска временно отключали электроэнергию, а на некоторых дорогах останавливали движение транспорта.

По информации официального Телеграм-канала мэрии Новосибирска, в результате сильных дождей 8 июня затопило ряд дорог, из-за чего останавливали движение общественного транспорта. Так, в районе Тульского моста в Ленинском районе города троллейбус № 29 остановился на 20 минут. В районе площади Райсовета на 45 минут вставали трамваи № 15 и № 18. В Центральном округе 50 минут стоял троллейбус № 13.

На помощь по указанным местам выезжали работники ДЭУ, но, по данным Единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС), вода с дорог «ушла сама». Кроме того, в Октябрьском районе на ул. Татьяны Снежиной и ул. Высоцкого затопило проезжую часть, но дорожное движение здесь не останавливалось, — сообщили в мэрии.

«Две жалобы поступило в ЕДДС от жителей частного сектора. На ул. Дунайской в Октябрьском районе вода с дороги пошла во двор. На ул. Искитимской в Первомайском районе на участке поднялись грунтовые воды, работники ДЭУ-5 воду откачали», — уточнили в городской администрации. Также в официальном сообщении подтверждаются временные аварийные отключения электроэнергии в четырех районах Новосибирска 8 июня — Кировском, Октябрьском, Первомайском и Ленинском.

Напомним, ранее стало известно, что пострадавшими от паводка в Омской области признаны уже свыше 1300 человек.