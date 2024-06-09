ФК «Новосибирск» собрал полные трибуны и потерпел разгромное поражение: что дальше?

8 июня 2024 года несомненно войдет в историю ФК «Новосибирск» не только из-за разгромного поражения команды в решающем матче регулярного сезона, но и из-за того интереса, который этот матч вызвал. На игру против песчанокопской «Чайки», главного конкурента в борьбе за выход в Первую лигу, болельщики раскупили все билеты в футбольный манеж «Заря».

В присутствии 3300 зрителей ФК «Новосибирск» провалил начало самого важного матча сезона. Команда райцентра Ростовской области с населением 10 тысяч человек буквально нокаутировала хозяев, открыв счёт в первой же стремительной атаке и доведя его к 20-й минуте первого тайма до 3:0. В оставшееся время новосибирские футболисты так и не смогли перестроить игру и противопоставить что-то вразумительное жесткому и агрессивному стилю игры южан: неточные удары в сторону ворот соперника, передачи назад и перепасовка в середине поля никак не способствовали перелому в решающей игре. Сибиряки не смогли забить даже гол престижа, счёт так и не изменился — 0:3 разгромное поражение ФК «Новосибирск». Вторую путевку в Первую лигу забрала «Чайка».

Главный тренер новосибирского клуба Алексей Медведев на послематчевой пресс-конференции извинился перед болельщиками и взял вину за поражение на себя, попеняв на то, что перед такой ответственной игрой не смог внушить игрокам команды спокойствие и уверенность в своих силах.

После поражения от «Чайки» ФК «Новосибирск» разместился на итоговом третьем месте в турнирной таблице дивизиона «Золото». Для команды сезон и борьба за выход в Первую лигу всё ещё не закончены — впереди стыковые матчи. 12 июня в Новосибирске и 16 июня в Волгограде ФК «Новосибирск» и «Ротор» разыграют третью путёвку в Первую лигу — очередной решающий матч новосибирских футболистов уже через три дня. Алексей Медведев заверил, что команда сделает всё возможное для решения главной задачи сезона.