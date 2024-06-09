Глава Следственного комитета России Бастрыкин вновь встал на сторону инспектора ДПС Гусева

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о возможном давлении со стороны начальства на инспектора ДПС Александра Гусева, которого оправдали и восстановили на службе после убийства во время задержания в 2021 году.

Глава СКР Александр Бастрыкин приказал руководителю СК по Новосибирской области доложить в Москву о возможных противоправных действиях в отношении инспектора ДПС Александра Гусева. Как следует из официального релиза СКР, причиной внимания со стороны главы ведомства стали публикации о якобы происходящем давлении на инспектора.

«В медиапространстве продолжает обсуждаться ситуация о совершении противоправных действий в отношении сотрудника ГИБДД МВД России по Новосибирской области и его семьи. В 2021 году полицейский вместе с напарником задержал трех выходцев из Азербайджана, которые оказали активное сопротивление. В результате применения табельного оружия один из фигурантов скончался, а его сообщники в дальнейшем осуждены за совершение ряда преступлений. В публикациях сообщается, что в настоящее время в отношении полицейского со стороны диаспоры продолжают поступать угрозы, а руководство принуждает его к увольнению. В центральный аппарат ведомства будет доложено о ходе проверки сведений о противоправных действиях в отношении полицейского и его семьи в Новосибирской области», ― говорится в релизе.

Напомним, 19-летний азербайджанец Векил Абдуллаев был застрелен во время задержания инспектором ДПС Александром Гусевым 28 мая 2021 года в Мошковском районе Новосибирской области. В июне того же года инспектора освободили из СИЗО по поручению главы СКР Александра Бастрыкина. На сайте change.org более 3,5 тысяч человек подписали петицию с требованием наказать инспектора Гусева.