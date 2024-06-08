Фонд развития территорий выставил на торги долгострой на левом берегу Новосибирска

Алёна Золотова
 
Фонд развития территорий выставил на торги долгострой на левом берегу Новосибирска
Фото из архива "Континента Сибирь"

Фонд развития территорий (ФРТ) выставил на аукцион долгострой в Новомарусино Новосибирска. Многоквартирный дом расположен по адресу ул. Большая, д. 600/15 (дом №1 по генплану).

Площадь земельного участка — 4,68 га, максимальная высота дома составляет 30 этажей. Разрешение выдано на 39 991,00 м2 общей площади постройки. Проведение торгов запланировано на 4 квартал 2024 года.

Напомним, что ранее Новомарусино застраивало АО «Доступное жилье», но позже компания была признана банкротом, а судьба долгостроев была неизвестна. 

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