Фонд развития территорий (ФРТ) выставил на аукцион долгострой в Новомарусино Новосибирска. Многоквартирный дом расположен по адресу ул. Большая, д. 600/15 (дом №1 по генплану).
Площадь земельного участка — 4,68 га, максимальная высота дома составляет 30 этажей. Разрешение выдано на 39 991,00 м2 общей площади постройки. Проведение торгов запланировано на 4 квартал 2024 года.
Напомним, что ранее Новомарусино застраивало АО «Доступное жилье», но позже компания была признана банкротом, а судьба долгостроев была неизвестна.