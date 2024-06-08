Кемеровский суд арестовал директора электротранспортной компании за выпуск неисправного трамвая на линию

Алёна Золотова
 
Кемеровский суд арестовал директора электротранспортной компании за выпуск неисправного трамвая на линию
Фото из архива "Континента Сибирь"

8 июня Центральный районный суд Кемерова избрал меру пресечения директору Кемеровской электротранспортной компании (КЭТК) Павлу Мальцеву, который выпустил на линию трамвай с неисправными тормозами.

«Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого Павла Юрьевича Мальцева сроком на два месяца», — сказала судья. Ее слова передает агентство ТАСС.

Напомним, что 6 июня произошло столкновение двух трамваев в Кемерове. В результате пострадало 146 человек, один из них умер. В отношении директора КЭТК Павла Мальцева завели уголовное дело, он обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 238 УК).

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