8 июня Центральный районный суд Кемерова избрал меру пресечения директору Кемеровской электротранспортной компании (КЭТК) Павлу Мальцеву, который выпустил на линию трамвай с неисправными тормозами.

«Избрать меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого Павла Юрьевича Мальцева сроком на два месяца», — сказала судья. Ее слова передает агентство ТАСС.

Напомним, что 6 июня произошло столкновение двух трамваев в Кемерове. В результате пострадало 146 человек, один из них умер. В отношении директора КЭТК Павла Мальцева завели уголовное дело, он обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 238 УК).