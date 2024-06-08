Особая экономическая зона Омской области пополнится новым резидентом — заводом по производству вентиляционного оборудования. Стоимость проекта оценивается в 2 млрд рублей.

7 июня губернатор Омской области Виталий Хоценко и председатель совета директоров торгово-производственного холдинга «Русклимат» Михаил Тимошенко подписали соглашение о строительстве в Омске завода по производству систем вентиляции и центрального кондиционирования на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Торгово-производственный холдинг «Русклимат» – это международная компания, специализирующаяся на разработке, производстве и импорте климатического оборудования. На рынках России, стран Балтии и СНГ работает с 1996 года. На сегодняшний день компания является крупнейшим импортёром в Европе и СНГ.

«Завод разместится на территории нашей особой экономической зоны «Авангард». Предприятие будет выпускать более 1200 установок вентиляционного оборудования в год. Объем инвестиций в строительство завода оценивается в 2 млрд рублей. На предприятии будет создано более 200 рабочих мест с достойной заработной платой», — рассказал глава Омской области в своем ТГ-канале.

Напомним, что ранее стало известно о строительстве нового завода по производству тротуарной плитки под Новосибирском.