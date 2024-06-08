Под Новосибирском появится новый завод по производству тротуарной плитки

В Новосибирской области построят завод по производству тротуарной плитки. Он станет резидентом первой особой экономической зоны в регионе.

7 июня губернатор Новосибирской области Андрей Травников, генеральный директор ООО «Завод тротуарной плитки «Поревит. Тюмень» Максим Передреев и генеральный директор ООО «Северный парк развитие» Александр Низовских подписали соглашение о строительстве нового завода по производству тротуарной плитки в регионе на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

По данным Rusprofile, ООО «Завод тротуарной плитки «Поревит. Тюмень» создано в 2015 году, среди учредителей числятся АО «Партнер» (56%), АО «Комбинат строительных материалов» (24%). 20% — это собственная доля компании (по данным сервиса СБИС). В 2023 году предприятие показало выручку в 881 млн рублей, прибыль — 89 млн рублей.

Завод станет резидентом особой экономической зоны промышленно-производственного типа — ОЭЗ «Новосибирск». Заявленный объем инвестиций в проект — 1,97 млрд рублей. По планам инвестора, завод выйдет на полную проектную мощность к 2028 году.

«Объём стройки в нашем регионе колоссальный, и конечно, нам важно опираться на местное производство», — уточнил Андрей Травников. Его цитирует пресс-служба правительства Новосибирской области.

По словам Максима Передреева, этот завод станет четвёртым для компании. Первое производство компания открыла в Тюмени, к концу 2024 года запустит в Екатеринбурге. А в 2026 году заработает очередной завод в Республике Башкортостан.

Напомним, что ранее стало известно о строительстве нового промышленно-логистического комплекса под Новосибирском.