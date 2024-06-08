«Норильский никель» поддержит создание технопарка, который «сделает Красноярск IT-столицей Сибири»

7 июня 2024 года на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в рамках деловой программы объединённого стенда регионов Сибири губернатор Красноярского края Михаил Котюков и управляющий директор фонда «Сколково» (Группа ВЭБ.РФ) Юрий Сапрыкин обсудили создание в регионе технопарка в сфере высоких технологий, сообщает департамент информационного обеспечения деятельности Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» (МАСС).

Работа над новыми технопарками, которые должны стимулировать научно-техническое развитие в регионах, запущена по поручению президента РФ. Красноярск стал городом, в котором будет возведен один из ста новых современных технопарков в сфере высоких технологий.

«Разработкой концепции нашего технопарка занимается фонд «Сколково» вместе с ведущими представителями красноярских вузов и ИТ-сообщества при финансовой поддержке компании «Норильский никель», — сообщил красноярский губернатор в своём ТГ-канале. Согласно концепции, технопарк будет специализироваться на разработке программного обеспечения в области искусственного интеллекта, квантовых технологий, робототехники, беспроводной связи и других передовых направлениях. Эти технологии будут применяться в различных сферах, включая горную металлургию, экологию, здравоохранение и космическую отрасль.

Технопарк будет создаваться в Красноярске в несколько этапов. На первом этапе планируется создать площадку инфраструктурного кластера. Для этой цели сейчас рассматриваются вопросы приобретения объектов и помещений, расположенных в центральной части Красноярска. Уже более 20 компаний, в том числе «Норникель» и пять компаний из других регионов, выразили готовность стать резидентами парка. В этот кластер войдут также цифровые лаборатории на базе красноярских вузов — Сибирского федерального университета и Сибирского государственного университета науки и технологий имени академика М.Ф.Решетнева.

«Уверен, что работа технопарка позволит добиться более быстрого роста в крае наукоемких производств и сделает Красноярск ИТ-столицей Сибири», — заверил Михаил Котюков подписчиков своего ТГ-канала.

Ранее «Континент Сибирь» рассказал, как прошёл второй день (6 июня 2024 года) ПМЭФ на стенде «Большой Сибири».