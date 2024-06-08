Советник президента России Игорь Левитин посетил стенд «Большой Сибири» на ПМЭФ-2024: что обсуждали?

Игорь Черных
 
Геннадий Гусельников и Игорь Левитин на ПМЭФ-2024. Фото предоставлено МАСС

Советник президента России, специальный представитель президента по международному сотрудничеству в сфере транспорта Игорь Левитин посетил стенд «Большая Сибирь» в рамках работы на ПМЭФ. В ходе деловой встречи обсуждались организационные вопросы Сибирского транспортного форума, который пройдет в Новосибирске с 19 по 21 июня, и повестка заседания координационного совета МАСС по транспорту, которое состоится на площадке этого форума.

Один из главных вопросов — создание грузового маршрута, ориентированного на Северный морской путь. Такой маршрут позволит разгрузить Транссиб и организовать вывоз продукции сибирских регионов по северным рекам. Для реализации идеи потребуется строительство железных дорог до енисейского порта Лесосибирск и портов, расположенных на Иртыше и Оби.

Игорь Левитин подтвердил, что Северный морской путь сможет повысить свою конкурентоспособность среди других международных логистических маршрутов с подведением к нему двух дополнительных железнодорожных выходов в районе Урала и Сибири. «Перспектива у этого транспортного коридора очень серьезная. Проблема у нас какая, что железнодорожные выходы только в Мурманске, Архангельске и Владивостоке. Нам нужен выход на Северный морской путь где-то в районе Урала или Сибири. Минимум один или два дополнительных железнодорожных выхода на Севморпуть, тогда он будет конкурентным», — сказал Игорь Левитин.

Также в повестке заседания координационного совета МАСС по транспорту в Новосибирске вопросы развития региональных портов на сибирских реках, тема опорных населенных пунктов в устьях рек и их готовности в перспективе к принятию увеличенных грузопотоков сибирской продукции.

Ранее «Континент Сибирь» рассказал, что исполнительный комитет МАСС, помимо уже действующих шестнадцати координационных советов, пополнится двумя новыми.

Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через нашу группу в социальной сети «ВКонтакте».
Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram, чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
 КОММЕНТИРОВАТЬ

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

  