Советник президента России Игорь Левитин посетил стенд «Большой Сибири» на ПМЭФ-2024: что обсуждали?

Советник президента России, специальный представитель президента по международному сотрудничеству в сфере транспорта Игорь Левитин посетил стенд «Большая Сибирь» в рамках работы на ПМЭФ. В ходе деловой встречи обсуждались организационные вопросы Сибирского транспортного форума, который пройдет в Новосибирске с 19 по 21 июня, и повестка заседания координационного совета МАСС по транспорту, которое состоится на площадке этого форума.

Один из главных вопросов — создание грузового маршрута, ориентированного на Северный морской путь. Такой маршрут позволит разгрузить Транссиб и организовать вывоз продукции сибирских регионов по северным рекам. Для реализации идеи потребуется строительство железных дорог до енисейского порта Лесосибирск и портов, расположенных на Иртыше и Оби.

Игорь Левитин подтвердил, что Северный морской путь сможет повысить свою конкурентоспособность среди других международных логистических маршрутов с подведением к нему двух дополнительных железнодорожных выходов в районе Урала и Сибири. «Перспектива у этого транспортного коридора очень серьезная. Проблема у нас какая, что железнодорожные выходы только в Мурманске, Архангельске и Владивостоке. Нам нужен выход на Северный морской путь где-то в районе Урала или Сибири. Минимум один или два дополнительных железнодорожных выхода на Севморпуть, тогда он будет конкурентным», — сказал Игорь Левитин.

Также в повестке заседания координационного совета МАСС по транспорту в Новосибирске вопросы развития региональных портов на сибирских реках, тема опорных населенных пунктов в устьях рек и их готовности в перспективе к принятию увеличенных грузопотоков сибирской продукции.

Ранее «Континент Сибирь» рассказал, что исполнительный комитет МАСС, помимо уже действующих шестнадцати координационных советов, пополнится двумя новыми.