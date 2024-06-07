Первый национальный автомаршрут в рамках пилотного проекта разработают в Иркутской области, сообщает пресс-служба правительства Приангарья. Данный проект будет реализован в рамках партнерства с Общенациональной ассоциацией автомототуризма и караванинга.

Соглашение о создании национального автомобильного маршрута было достигнуто на Петербургском международном экономическом форуме. Ассоциация автомототуризма и караванинга проведет автоэкспедицию по Иркутской области с целью познакомить транзитного водителя с точками притяжения в регионе, увеличить глубину поездок авто- и мототуристов, караванеров по Иркутской области, а также сделать маршруты всесезонными.

Кроме этого, рассматривается возможность создания путеводителя по Приангарью для автомобильных туристов и организации мультимодальных поездок для продолжения путешествий по региону.

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