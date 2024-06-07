Департамент земельных и имущественных отношений мэрии Новосибирска сообщил о предоставлении 15 муниципальных помещений в аренду социально ориентированным некоммерческим организациям по льготной арендной ставке.

На сайте мэрии Новосибирска появилась информация о возможности льготной аренды муниципального имущества некоммерческим организациям, выполняющим социально значимую деятельность (за исключением государственных и муниципальных учреждений). Единственным условием для таких арендаторов названо осуществление социально полезной деятельности в течение не менее одного года.

Размер годовой арендной платы за имущество, включенное в перечень, устанавливается в размере 20% от рыночной стоимости аренды, с правом аренды сроком на 5 лет. Заявление на заключение договора нужно предоставить в департамент земельных и имущественных отношений мэрии в письменном виде с 10 июня по 8 июля 2024 года.

Как следует из опубликованной информации, все помещения находятся в удовлетворительном состоянии, но некоторые требуют ремонта. Также уточняется, что в арендную плату не будут включены коммунальные расходы. Всего в список вошли 15 помещений в разных районах города.

Самое недорогое по стоимости аренды оказалось на ул. Народной в Калининском районе. Здесь аренда помещения площадью 10,4 кв. м на 1 этаже обойдется арендатору почти 966 рублей, без учета НДС. Самым дорогим вариантом стало помещение площадью 242,6 кв. м, расположенное на 1 этаже в здании по ул. Немировича-Данченко.

Арендатор должен будет платить за него ежемесячно плату в размере чуть более 22 тыс. рублей (без НДС).

В перечень социально-ориентированных некоммерческих организаций, согласно информации Министерства экономического развития РФ, входят организации, осуществляющие одну или несколько видов деятельности из 18. Среди них — социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан, охрана окружающей среды и защита животных, оказание юридической помощи на безвозмездной или на льготной основе, развитие межнационального сотрудничества, деятельность в сфере патриотического воспитания граждан, социальная и культурная адаптация и интеграция мигрантов, увековечение памяти жертв политических репрессий и др.

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