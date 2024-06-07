На прениях сторон по уголовному делу в отношении бывшего председателя правительства Красноярского края Юрия Лапшина, прошедших сегодня, 7 июня, гособвинитель затребовал для обвиняемого 6 лет лишения свободы.

В Центральном райсуде Красноярска прошли прения сторон по уголовному делу в отношении экс-главы краевого правительства Юрия Лапшина и бывшего руководителя КГКУ «Краевое транспортное управление» Константина Мандрова. Фигурантов, в зависимости от роли и степени участия, обвиняют в превышении должностных полномочий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ) и получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

По мнению гособвинителя, будучи осведомленными о препятствиях к подписанию актов выполненных АО «КрасТИСИЗ» работ Мандров и Лапшин совершили активные действия по превышению своих полномочий, которые могли быть совершены только при условии фактически исполненных работ по контракту.

За превышение должностных полномочий, с учётом смягчающих обстоятельств, в том числе наличия тяжелого хронического заболевания, прокурор запросил Юрию Лапшину 6 лет исправительной колонии общего режима с запретом на 2,5 года занимать должности в органах власти.

Экс-главе «Краевого транспортного управления» Константину Мандрову прокурор запросил куда более суровое наказание: 12 лет строгого режима с четырехлетним запретом работы в органах власти и штраф в 10 миллионов рублей. Также с Мандрова в пользу федерального бюджета предложено взыскать эквивалент пятимиллионной взятки.

Напомним, по данным следствия, в конце декабря 2019 года тогда еще председатель правительства края Лапшин отдал незаконное указание министру транспорта, суть которого заключалась в обеспечении подписания руководителем подведомственного учреждения работ по проектированию метрополитена стоимостью 742 млн руб. Во исполнение указаний руководства директор краевого учреждения подписал акт о выполнении «КрасноярскТИСИЗ» работ с заведомо ложными сведениями. В рамках расследования уголовных дел о мошенничестве при строительстве красноярского метро тюремные сроки уже получили экс-глава краевого минтранса Константин Димитров и председатель совета директоров АО «КрасноярскТИСИЗ», бывший замглавы Росприроднадзора Олег Митволь. Последний сотрудничал со следствием и оказался явно недоволен приговором (4,5 года колонии): с момента вынесения решения в прошлом сентябре он неоднократно пытался обжаловать приговор, но не преуспел.

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